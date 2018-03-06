Пьяная Цымбалюк-Романовская избила конкурента на пост директора театра Джигарханяна

18:37 06 марта 2018 2

Бывшая супруга артиста устроила пьяный скандал во время съемок шоу Фото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская на съемках программы «Первого канала» избила продюсера Марка Рудинштейна. Пострадавшего экстренно госпитализировали, сообщила присутствовавшая в студии Элина Мазур.

Скандал произошел на съемках выпуска шоу «Детектор лжи». «Абсолютно пьяная Цымбалюк-Романовская откровенно издевалась над Арменом Борисовичем во время съемок. А Марка Рудинштейна Виталина просто избила, и он был срочно госпитализирован. Это был невероятный глум», — цитируют бывшую подругу пианистки Элину Мазур «Дни.ру». При этом она отметила, что экс-супругу актера защищало руководство «Первого канала».

Считается, что Марк Рудинштейн займет должность директора Московского драматического театра Армена Джигарханяна, которую ранее занимала Виталина Цымбалюк-Романовская. Продюсер пообещал артисту вытащить учреждение из финансовой ямы, писало «URA.RU». Однако пока в театре отсутствует вся финансовая документация, которая исчезла после увольнения бывшей жены актера.