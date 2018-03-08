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08 марта 2018
07 марта 2018
04:51  08 марта 2018 0

Принц Уильям не поедет на ЧМ-2018 из-за ситуации со Скрипалем

Принц Уильям лично присутствовал на предыдущих крупных международных турнирах и поддерживал сборную АнглииФОТО: Wikimedia Commons, USAID/Vietnam

Принц Уильям не планирует приезжать на чемпионат мира по футболу, который состоится в России летом этого года. Это связано с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля: в Лондоне считают, что в данном происшествии налицо «русский след».

Инцидент с отравлением бывшего разведчика вызвал политическую напряженность между Лондоном и Москвой. Принц Уильям, который возглавляет Футбольную ассоциацию Англии, ранее не раз посещал крупные международные турниры, чтобы поддержать свою страну, передает телеканал 360. Именно поэтому его отказ ехать в Россию имеет достаточно серьезное политическое значение для отношений между двумя странами.

Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с его дочерью обнаружили без сознания 4 марта в лондонском районе Солсбери. Незадолго до происшествия, он обращался в полицию и высказывал опасения за свою жизнь. По данным Скотленд-Ярда, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Отметим, в 2006 году Скрипаль был осужден в России за госизмену, а также лишен наград и воинского звания. Позже он получил убежище в Великобритании.

Александр Черноскутов
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