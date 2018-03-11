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11 марта 2018
10 марта 2018
07:44  11 марта 2018 0

Украинских наемников стали вербовать западные ЧВК. «Это плохо»

Дмитрий Ярош советует украинским добровольцам не работать с западными ЧВКФОТО: Wikipedia
новость из сюжета:
Война на Украине
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Бывший руководитель «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что бойцов украинских добровольческих батальонов вербуют в западные частные военные компании (ЧВК). По словам Яроша, сейчас бывшие участники боевых действий в Донбассе рассредоточены по всему миру.

«Я знаю такие факты, что много парней из „Айдара“, „Днепра“, разных добробатов, „Азова“ того же, они распорошились по миру. И это плохо», — цитирует Яроша телеканал RT. Украинский националист подчеркнул, что своих сторонников по «Правому сектору» от идея работы на западные ЧВК он отговаривает, поскольку там они превратятся в «пушечное мясо».

ЧВК — коммерческие организации, которые занимаются охраной военных объектов по всему миру. Самой крупной частной военной компанией считается американская Academi, до 2009 года известная как Blackwater.

Сергей Макеев
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