07:44 11 марта 2018 0

Дмитрий Ярош советует украинским добровольцам не работать с западными ЧВК ФОТО: Wikipedia

Бывший руководитель «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что бойцов украинских добровольческих батальонов вербуют в западные частные военные компании (ЧВК). По словам Яроша, сейчас бывшие участники боевых действий в Донбассе рассредоточены по всему миру.

«Я знаю такие факты, что много парней из „Айдара“, „Днепра“, разных добробатов, „Азова“ того же, они распорошились по миру. И это плохо», — цитирует Яроша телеканал RT. Украинский националист подчеркнул, что своих сторонников по «Правому сектору» от идея работы на западные ЧВК он отговаривает, поскольку там они превратятся в «пушечное мясо».

ЧВК — коммерческие организации, которые занимаются охраной военных объектов по всему миру. Самой крупной частной военной компанией считается американская Academi, до 2009 года известная как Blackwater.