«Хотелось дать в лыч»: певица Бьянка рассказала о домогательствах со стороны женатого коллеги

Певица Бьянка столкнулась с домогательствами со стороны одного из самых «светлых» и известных артистов отечественной эстрады. Как рассказала исполнительница, женатый коллега позволил себе хлопнуть ее по попе в поезде во время гастролей. Имени она не называет.
«Это очень известный человек. Каждый его знает и считает, что он один из самых невероятно светлых людей и певцов у нас на эстраде. Он берет и хлопает меня по попе. В этот момент мне просто хотелось развернуться и дать ему в лыч», — поделилась Бьянка в интервью для Радио 1.
Певица отметила, что поступки артиста были абсолютно недопустимы. Певица не испытывала интереса к этому человеку ни внешне, ни с точки зрения его моральных качеств, поскольку он состоял в браке. Ключевую роль в формировании негативного отношения сыграло также неприемлемое поведение мужчины по отношению к ней.
Ранее о домогательствах рассказывала и другая медийная личность — Виктория Боня. Звезда «Дома-2» в 2025 году признавалась в домогательствах со стороны режиссера. В итоге это помешало ее карьере, считает она.
