Сегодня в Екатеринбурге была эвакуирована станция метро «Геологическая». По словам очевидцев, поезда проезжали через нее без остановки, к месту ЧП были стянуты пожарные машины и реанимационная бригада.
«Ничего опасного или криминального в екатеринбургской подземке не происходило. Угрозы объектам метро, подвижному составу, работникам и пассажирам не было. На станции был обнаружен бесхозный пакет, забытый кем-то из пассажиров. В связи с этим остается лишь попросить граждан быть более внимательными и не забывать свои вещи, чтобы не причинять беспокойство ни себе ни другим», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь свердловской полиции полковник Валерий Горелых по итогам проведенной полицейской проверки на станции.
Ранее «URA.RU» сообщало, то в екатеринбургскую подземку пришел новый руководитель с уголовным прошлым. В пресс-службе администрации города назвали специалиста «опытным и грамотным».