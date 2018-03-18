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Главные новости Ямала
23:37  18 марта 2018 0

На Ямале Путин набирает больше 85%. Опубликованы первые результаты подсчета голосов

Подсчет голосов. Выборы. Салехард, подсчет голосов, бюлетени, бюллетени, итоги голосования
Обнародованы первые данные подсчета голосов на ЯмалеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

От ямальских избирательных комиссий начали поступать первые данные по итогам голосования на выборах президента России. По данным ГАС Выборы, на данный момент к передачи данных приступили три из 13 территориальных избирательных комиссий. Пока что голоса избирателей распределились следующим образом.

Лидирует в голосовании Владимир Путин (85,27%). На втором месте Владимир Жириновский (6,18%). Третья позиция у Павла Грудинина (5,52%).Далее следуют Ксения Собчак (0,95%), Григорий Явлинский (0,40%), Максим Сурайкин (0,29%), Сергей Бабурин (0,26%), и БорисТитов (0,18%).

Напомним, Ямал оказался среди лидеров Урала по активности населения на выборах. По результатам на 18 часов явка составляла 84,86%, или 314 488 человек.

Вячеслав Егоров
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