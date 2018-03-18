От ямальских избирательных комиссий начали поступать первые данные по итогам голосования на выборах президента России. По данным ГАС Выборы, на данный момент к передачи данных приступили три из 13 территориальных избирательных комиссий. Пока что голоса избирателей распределились следующим образом.
Лидирует в голосовании Владимир Путин (85,27%). На втором месте Владимир Жириновский (6,18%). Третья позиция у Павла Грудинина (5,52%).Далее следуют Ксения Собчак (0,95%), Григорий Явлинский (0,40%), Максим Сурайкин (0,29%), Сергей Бабурин (0,26%), и БорисТитов (0,18%).
Напомним, Ямал оказался среди лидеров Урала по активности населения на выборах. По результатам на 18 часов явка составляла 84,86%, или 314 488 человек.