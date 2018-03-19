03:13 19 марта 2018 0

По мнению президента РФ, такого бы никто себе не позволил, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинение РФ в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля является чушью. Никто бы себе такого не позволил, тем более накануне выборов и ЧМ-2018. С таким заявлением он выступил, отвечая на вопросы журналистов в избирательном штабе.

«Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволили подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо», — цитирует РИА «Новости» главу Путина.

По его словам, что российская сторона не располагает подобными ядовитыми веществами: все российское химическое оружие было уничтожено под контролем международных наблюдателей. Путин также добавил, что Россия открыта к сотрудничеству в целях расследования дела экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает RT.

Напомним, 4 марта, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в Солсбери в бессознательном состоянии. В настоящее время они оба находятся в коме. Британские власти заявили, что российская сторона имеет прямое отношение к инциденту. В свою очередь, Россия отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о выдворении 23 российских дипломатов. В ответ, Россия объявила, что в течение недели, 23 сотрудника британского посольства будут обязаны покинуть РФ. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, как напоминает «Русская планета», также обвинил российскую сторону в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери.