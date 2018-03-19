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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Югры
16:32  19 марта 2018 0

Продавщица из ХМАО украла колбасы на миллион рублей

АГРО 2016 выставка Челябинск, колбаса, копчености
Женщина изменяла сведения о колбасных изделяхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продавщица одного из продуктовых магазинов Нижневартовска наворовала колбасных изделий на 1 млн рублей. Об этом 19 марта «URA.RU» сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре.

Злоумышленница целый год вносила изменения в специальную программу, сообщил врио начальника пресс-службы ведомства Андрей Воронцов. Изменив сведения о наименовании, количестве, весе и цене реализуемой продукции, ей удалось присвоить себе колбасные изделия на общую сумму порядка 955 тысяч рублей.

Также собеседник агентства добавил, что в данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. «В отношении вартовчанки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ „Присвоение или растрата“. Ей грозит штраф в размере от ста тысяч рублей до шести лет тюрьмы», — комментирует Андрей Воронцов.

Игорь Волосин
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