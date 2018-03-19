Продавщица из ХМАО украла колбасы на миллион рублей

Продавщица одного из продуктовых магазинов Нижневартовска наворовала колбасных изделий на 1 млн рублей. Об этом 19 марта «URA.RU» сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре.
Злоумышленница целый год вносила изменения в специальную программу, сообщил врио начальника пресс-службы ведомства Андрей Воронцов. Изменив сведения о наименовании, количестве, весе и цене реализуемой продукции, ей удалось присвоить себе колбасные изделия на общую сумму порядка 955 тысяч рублей.
Также собеседник агентства добавил, что в данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. «В отношении вартовчанки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ „Присвоение или растрата“. Ей грозит штраф в размере от ста тысяч рублей до шести лет тюрьмы», — комментирует Андрей Воронцов.