Путин после инаугурации проведет «Прямую линию» с избирателями

07:24 20 марта 2018 0

Точный срок общения президента с россиянами пока не определен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После официального вступления в должность президента, Владимир Путин проведет «прямую линию» с россиянами. Точная дата церемонии пока не назначена, заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Согласно закону, инаугурация президента должна состояться не ранее, чем на 30-й день после того, как ЦИК объявил официальные итоги выборов, напоминают «Известия». Так, в 2012 году Владимир Путин вступил в должность 7 мая.

В последние годы «Прямая линия», во время которой глава государства отвечал на вопросы и обращения россиян, проходила в апреле. Лишь в 2017 году ее перенесли на 15 июня, пишут Nation news. Она же стала самой длительной за всю истории: примерно за 4 часа президент ответил более чем на 70 вопросов, напоминает «Федеральное агентство новостей».

После этого президент провел целый ряд встреч с главами регионов, в ходе которых обсуждались озвученные избирателями проблемы. Одним из самых известных примеров стал случай с невыплатой зарплаты рабочим уральского завода. 34-летний учредитель ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» Денис Кокорин заявил рабочим, что его заставит рассчитаться с ними только личный звонок Путина. Последний, как писало «URA.RU», назвал такое поведение «борзотой» — и сейчас уголовное дело в отношении директора рассматривается в суде.