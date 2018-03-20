Югорские энергетики стали больше вкладываться в сотрудников

Накануне, 18 марта, состоялось II заседание Совета Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» («ТПП ХМАО-Югры»). В ней принял участие директор ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» («ЮТЭК-РС») Максим Медведев, он отметил важность повышения квалификации сотрудников.
На заседании обсудили сотрудничество между Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова и Союзом «ТПП ХМАО-Югры» и подписание соглашения. У Медведева тема дополнительного профобразования вызвала большой интерес. «Наша компания уделяет особое внимание вопросу повышения квалификации своих сотрудников, и ежегодно около 70% из них принимают участие в подобных мероприятиях в разных городах. Наши специалисты также организуют обучающие семинары для коллег из сервисных предприятий — подобные программы представляют для нас большой интерес», — рассказал Медведев.
Помимо этого на мероприятии подняли вопрос об изменениях в налоговом законодательстве России, вступивших в силу с 1 января 2018 года. В информационной повестке также обсудили план мероприятий Союза «ТПП ХМАО-Югры» в рамках утвержденной программы его приоритетного развития на период 2016—2020 годов.
Компания «ЮТЭК-РС» много лет входит в «Торгово-промышленную палату ХМАО-Югры», активно выступая в поддержку развития предпринимательства в округе. Компания занимает стратегически важное положение в развитии коммунальной энергетики региона, реализовывает инвестиционную программу по строительству электросетевых объектов на территории округа и обеспечивает транспортировку электроэнергии до конечного потребителя.