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Главные новости Югры
09:35  20 марта 2018 0

Югорские энергетики стали больше вкладываться в сотрудников

На прошедшем заседании обсуждались наиболее актуальные вопросыФОТО: Торгово-промышленная палата ХМАО-Югры

Накануне, 18 марта, состоялось II заседание Совета Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» («ТПП ХМАО-Югры»). В ней принял участие директор ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» («ЮТЭК-РС») Максим Медведев, он отметил важность повышения квалификации сотрудников.

На заседании обсудили сотрудничество между Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова и Союзом «ТПП ХМАО-Югры» и подписание соглашения. У Медведева тема дополнительного профобразования вызвала большой интерес. «Наша компания уделяет особое внимание вопросу повышения квалификации своих сотрудников, и ежегодно около 70% из них принимают участие в подобных мероприятиях в разных городах. Наши специалисты также организуют обучающие семинары для коллег из сервисных предприятий — подобные программы представляют для нас большой интерес», — рассказал Медведев.

Помимо этого на мероприятии подняли вопрос об изменениях в налоговом законодательстве России, вступивших в силу с 1 января 2018 года. В информационной повестке также обсудили план мероприятий Союза «ТПП ХМАО-Югры» в рамках утвержденной программы его приоритетного развития на период 2016—2020 годов.

Компания «ЮТЭК-РС» много лет входит в «Торгово-промышленную палату ХМАО-Югры», активно выступая в поддержку развития предпринимательства в округе. Компания занимает стратегически важное положение в развитии коммунальной энергетики региона, реализовывает инвестиционную программу по строительству электросетевых объектов на территории округа и обеспечивает транспортировку электроэнергии до конечного потребителя.

Ксения Томашова
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