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Главные новости Челябинской области
11:16  20 марта 2018 0

Специалист «Магнитки» стал победителем всероссийского конкурса

На счету магнитогорца 73 запатентованных изобретенияУправление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Главный специалист группы по развитию научно-технического центра Магнитогорского металлургического комбината Сергей Денисов стал победителем всероссийского конкурса «Инженер года». В копилке магнитогорца множество наград областного, всероссийского и международного значения.

Проработавший на ПАО «ММК» 21 год Сергей Денисов признался, что с детства тяготел к точным наукам. По его словам, будущую специальность «обработка металлов давлением» он выбрал еще в школе. После поступления в Магнитогорскую горно-металлургическую академию он окунулся в науку. В настоящее время у южноуральца уже две монографии, более 190 публикаций на научно научно-технические темы, а также 73 запатентованных изобретения.

В 2015 году Денисов получил премию Правительства РФ в области науки и техники. Награду ему дали за создание особых высокопрочных сталей для карьерного транспорта и механизмов горнодобывающей отрасли. Впоследствии его технологией воспользовалась компания «БелАЗ», выпустившая карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн. При создании этого автогиганта использовалась сталь по технологии южноуральского инженера.

Денисов в 2017 году стал лауреатом премии международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, которые направлены на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа. В том же году он победил во всероссийском конкурсе «Инженер года».

Кроме того, Сергей Денисов вместе с коллегами разработал и внедрил мобильное приложение по сбору идей «Эволюция», которая позволяет подавать рационализаторские идеи прямо с мобильного телефона. «За 2017 год через „Эволюцию“ было подано более 5,5 тысячи идей, из них принято к реализации более 63%. Экономический эффект от рационализаторских предложений на „ММК“ за прошлый год составил почти 600 миллионов рублей — на 2,5% больше, чем в предыдущем», — отметил Денисов.

Ранее режиссер из Магнитогорска Евгений Бакиров снял короткометражный фильм о горновой доменной печи ММК. Главным героем фильма стал металлург Владимир Матушкин, проработавший у агрегата больше 20 лет.

Иван Шестак
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