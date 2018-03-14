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14 марта 2018
20:15  14 марта 2018 0

Челябинский режиссер снял короткометражку о суровом металлурге. «Суконка сгорает за смену». ВИДЕО

«Колоритного» героя долго искалиФОТО: постер к фильму

Режиссер из Магнитогорска Евгений Бакиров снял короткометражку о горновой доменной печи Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и суровом челябинской металлурге. Ролик он выложил в соцсетях.

Четырехминутный фильм «Горновой» автор сопроводил анонсом: «У Владимира нет инстаграмма, он никогда не смотрел рэп-баттл и ничего не слышал про слово „хаип“». Главный герой ролика — металлург Владимир Матушкин работает у доменной печи больше 20 лет, он переносит расплавленный металл, из которого делают чугун. «На работе все просто, ходишь, свое делаешь, другим помогаешь, жарко только. Суконка сгорает примерно за одну смену. А так — работа нормальная», — говорит Владимир. «Самое главное — в желоб не наступить, техника безопасности у нас кровью написана», — поясняет металлург со стажем.

Как рассказал «URA.RU» режиссер Бакиров, кастинг на главного героя «эпичной короткометражки» проходил прямо на заводе. Матушкин привлек внимание Бакирова своим темпераментом и фактурой. «Владимир сразу согласился. Он вообще очень добрый и открытый», — отметил режиссер. Руководство завода разрешило Матушкину потратить несколько часов на съемки, а после этого он вернулся к работе. Также автор рассказал, что над фильмом трудились несколько человек: оператор Дмитрий Сухов, исполнительный продюсер Василий Иванов, композитор Жора Венский, зукорежиссер Владислав Котов и колорист Виктор Мищенко. Краткометражка снималась несколько часов, а вот монтировалась полгода, в Москве и в Казани. Финансировал ролик коммерческий банк.

Наталья Михалева
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