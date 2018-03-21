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Главные новости Ямала
10:44  21 марта 2018 0

На Ямале вейпы приравняют к сигаретам

Кальяны в
Парламентарии Ямала запретят продажу электронных сигарет детямФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямальский парламент на заседании 22 марта рассмотрит еще одни антитабачный закон. Он, по сути, приравняет электронные средства доставки никотина, в том числе и популярные среди молодежи вейпы и специальные жидкости для них, к сигаретам. Закон устанавливает запрет на продажу электронных сигарет в любом виде несовершеннолетним. Нарушение его будет вести к административной ответственности.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в настоящий момент рынок электронных сигарет мало регулируется. Вейпы и жидкости для них находятся в свободной продаже без возрастных ограничений. При этом законодатели ссылаются на некие данные, доказывающие, что вейпы — это не просто водяной пар.

«Аэрозоль содержит канцерогенные и токсичные вещества. В силу отсутствия лицензирования ввозимых и реализуемых на территории Российской Федерации жидкостей для электронных средств доставки никотина на рынке присутствует продукция неизвестного происхождения и качества, которая может быть потенциально опасной для потребителей, в особенности для несовершеннолетних», — говорится в документе.

Аналогичные законы на сегодняшний день приняты лишь в 8 регионах страны. Еще в пяти регионах их планируют рассмотреть в течении этого года.

Вячеслав Егоров
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