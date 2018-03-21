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21 марта 2018
20 марта 2018
19 марта 2018
16:42  21 марта 2018 0

На Ямале всего за два дня разработают новую стратегию развития. «Мы должны совершить рывок»

Кобылкин призвал экспертов подумать, как выполнить поручение президента РФФото: пресс-служба губернатора ЯНАО

На Ямале в Салехарде стартовала специальная сессия по разработке Стратегии-2030 для региона. Мероприятие открыл губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, который заявил, что президент страны Владимир Путин поставил перед регионом задачу «совершить рывок».

Кобылкин попросил собравшихся — заместителей главы региона, глав муниципальных образований, представителей Законодательного собрания округа и руководителей СМИ Ямала (всего — более ста человек) — совершить «мозговой штурм». «Ямал является лидером страны по многим экономическим показателям, — подчеркнул Кобылкин. — Но президент России поставил перед нами глобальную задачу: мы должны совершить рывок», — приводит его слова официальный сайт ЯНАО.

Для этого, по мнению губернатора, следует решить, как изменить экономику. Кобылкин напомнил о реализации проектов Северный широтный ход (проектируемая железнодорожная магистраль по маршруту Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево) и строительство железнодорожной линии Бованенково—Сабетта. «Перед вами сегодня стоит цель — подумать, какие рабочие места в связи с этим мы можем создать», — сказал глава региона.

В сессии наряду с региональными принимают участие федеральные эксперты. Руководитель центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетики НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин расскажет о трендах развития глобальных энергетических рынков и политике России в энергетической сфере. Демографические вызовы представит заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина.

Заместитель губернатора Дмитрий Артюхов рассказал, что участники разделятся на группы и сформируют основные приоритеты для региона; предложат конкретные решения поставленных главой региона задач. Стратегию-2030 для Ямала будут разрабатывать два дня — до завтрашнего вечера. По итогам «штурма» правительство региона сформирует текст проекта, который пройдет общественное обсуждение до конца декабря 2018 года.

Семен Гринберг
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