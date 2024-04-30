Полпред Якушев обратился к пожарным по особому поводу

Полпред Якушев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС РФ с Днем пожарной охраны
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Совет по молодежной политике УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев пожелал пожарным здоровья, благополучия и спокойных дежурств Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС РФ с Днем пожарной охраны. Текст обращения опубликован на сайте полпреда.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником и с 375-летием со дня образования пожарной охраны России! Огонь нередко проверяет на стойкость жителей Уральского федерального округа. И всегда на помощь приходите вы — сотрудники пожарной охраны. Бытовые, техногенные, природные пожары — в любой ситуации мы рассчитываем на ваш профессионализм и самоотверженность», — подчеркнул Якушев.

Ранее полпред отметил, что из-за наступления теплой погоды в регионах УрФО может увеличиться количество пожаров. Он дал поручение МЧС — усилить противопожарные меры на агропромышленных комплексах, фермах, сельских хозяйствах и других объектах.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС РФ с Днем пожарной охраны. Текст обращения опубликован на сайте полпреда. «Поздравляю вас с профессиональным праздником и с 375-летием со дня образования пожарной охраны России! Огонь нередко проверяет на стойкость жителей Уральского федерального округа. И всегда на помощь приходите вы — сотрудники пожарной охраны. Бытовые, техногенные, природные пожары — в любой ситуации мы рассчитываем на ваш профессионализм и самоотверженность», — подчеркнул Якушев. Ранее полпред отметил, что из-за наступления теплой погоды в регионах УрФО может увеличиться количество пожаров. Он дал поручение МЧС — усилить противопожарные меры на агропромышленных комплексах, фермах, сельских хозяйствах и других объектах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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