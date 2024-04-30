Полпред Якушев обратился к пожарным по особому поводу

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС РФ с Днем пожарной охраны. Текст обращения опубликован на сайте полпреда.
«Поздравляю вас с профессиональным праздником и с 375-летием со дня образования пожарной охраны России! Огонь нередко проверяет на стойкость жителей Уральского федерального округа. И всегда на помощь приходите вы — сотрудники пожарной охраны. Бытовые, техногенные, природные пожары — в любой ситуации мы рассчитываем на ваш профессионализм и самоотверженность», — подчеркнул Якушев.
Ранее полпред отметил, что из-за наступления теплой погоды в регионах УрФО может увеличиться количество пожаров. Он дал поручение МЧС — усилить противопожарные меры на агропромышленных комплексах, фермах, сельских хозяйствах и других объектах.
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