Полпред Якушев обратился к пожарным по особому поводу

Полпред Якушев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС РФ с Днем пожарной охраны

30 апреля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев пожелал пожарным здоровья, благополучия и спокойных дежурств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС РФ с Днем пожарной охраны. Текст обращения опубликован на сайте полпреда. «Поздравляю вас с профессиональным праздником и с 375-летием со дня образования пожарной охраны России! Огонь нередко проверяет на стойкость жителей Уральского федерального округа. И всегда на помощь приходите вы — сотрудники пожарной охраны. Бытовые, техногенные, природные пожары — в любой ситуации мы рассчитываем на ваш профессионализм и самоотверженность», — подчеркнул Якушев. Ранее полпред отметил, что из-за наступления теплой погоды в регионах УрФО может увеличиться количество пожаров. Он дал поручение МЧС — усилить противопожарные меры на агропромышленных комплексах, фермах, сельских хозяйствах и других объектах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС РФ с Днем пожарной охраны. Текст обращения опубликован на сайте полпреда. «Поздравляю вас с профессиональным праздником и с 375-летием со дня образования пожарной охраны России! Огонь нередко проверяет на стойкость жителей Уральского федерального округа. И всегда на помощь приходите вы — сотрудники пожарной охраны. Бытовые, техногенные, природные пожары — в любой ситуации мы рассчитываем на ваш профессионализм и самоотверженность», — подчеркнул Якушев. Ранее полпред отметил, что из-за наступления теплой погоды в регионах УрФО может увеличиться количество пожаров. Он дал поручение МЧС — усилить противопожарные меры на агропромышленных комплексах, фермах, сельских хозяйствах и других объектах.