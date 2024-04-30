30 апреля 2024

США сохранили право покупать уран из РФ при отсутствии альтернатив

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США все еще смогут покупать российский уран Фото:

Сенат США оставил для страны возможность продолжить закупки российского урана даже после принятия законопроекта о запрете на его импорт. Согласно законопроекту, штаты смогут покупать соответствующий ресурс до начала 2028 года в определенных случаях.

«Министр энергетики при консультации с государственным секретарем и министром торговли могут отказаться от применения параграфа, разрешив импорт низкообогащенного урана», — указывается в тексте законопроекта, опубликованном на официальном сайте ведомства. Теперь США смогут продолжать закупки, если они необходимы для работы американских реакторов или соответствуют «национальным интересам».

Законопроект предусматривает, что США могут продолжить закупки урана у РФ до 1 января 2028 года, если будут выполняться определенные условия. При этом общий запрет на импорт российского урана предполагается до 31 декабря 2040 года.

Принятие сенатом данного законопроекта стало следующим шагом в процессе его законодательного одобрения. Теперь документ направлен на подпись президенту Джо Байдену.

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Сенат США оставил для страны возможность продолжить закупки российского урана даже после принятия законопроекта о запрете на его импорт. Согласно законопроекту, штаты смогут покупать соответствующий ресурс до начала 2028 года в определенных случаях. «Министр энергетики при консультации с государственным секретарем и министром торговли могут отказаться от применения параграфа, разрешив импорт низкообогащенного урана», — указывается в тексте законопроекта, опубликованном на официальном сайте ведомства. Теперь США смогут продолжать закупки, если они необходимы для работы американских реакторов или соответствуют «национальным интересам». Законопроект предусматривает, что США могут продолжить закупки урана у РФ до 1 января 2028 года, если будут выполняться определенные условия. При этом общий запрет на импорт российского урана предполагается до 31 декабря 2040 года. Принятие сенатом данного законопроекта стало следующим шагом в процессе его законодательного одобрения. Теперь документ направлен на подпись президенту Джо Байдену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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