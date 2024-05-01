Украина получила западное оружие с разрешением наносить удары по России

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Некоторые страны Запада предоставили Украине оружие для ударов по России, заявила Байба Браже Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила оружие от стран Запада с условием, что Киев будет ударять по территории России. Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде».

«Сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие, без подобных ограничений (связанные с ударами по российской территории — прим. URA.RU)», — рассказала Байба Браже журналистам. Она отметила, что несмотря на публичные запреты со стороны Запада, связанные с украинскими ударами по территории РФ, вскоре может быть так, что Европа начнет публично призывать Киев к соответствующим атакам.

Украина нередко использует беспилотники для атак по приграничным территориям РФ. Однако в последнее время увеличилось количество атак и по отдаленным частям России. Так 1 мая ВСУ атаковали Воронежскую, Рязанскую, Белгородскую и Курскую области при помощи дронов.

В марте 2024 года США призывали Киев не атаковать российские энергообъекты. Однако запрет был связан, в первую очередь, с опасением, что могут вырасти мировые цены на нефть, писали в Financial Times. Из-за недавней атаки по журналистам, в МИД РФ обратились к западным странам с требованием публичного осуждения, передает Life.

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Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила оружие от стран Запада с условием, что Киев будет ударять по территории России. Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде». «Сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие, без подобных ограничений (связанные с ударами по российской территории — прим. URA.RU)», — рассказала Байба Браже журналистам. Она отметила, что несмотря на публичные запреты со стороны Запада, связанные с украинскими ударами по территории РФ, вскоре может быть так, что Европа начнет публично призывать Киев к соответствующим атакам. Украина нередко использует беспилотники для атак по приграничным территориям РФ. Однако в последнее время увеличилось количество атак и по отдаленным частям России. Так 1 мая ВСУ атаковали Воронежскую, Рязанскую, Белгородскую и Курскую области при помощи дронов. В марте 2024 года США призывали Киев не атаковать российские энергообъекты. Однако запрет был связан, в первую очередь, с опасением, что могут вырасти мировые цены на нефть, писали в Financial Times. Из-за недавней атаки по журналистам, в МИД РФ обратились к западным странам с требованием публичного осуждения, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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