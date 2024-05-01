Украина получила западное оружие с разрешением наносить удары по России

01 мая 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Некоторые страны Запада предоставили Украине оружие для ударов по России, заявила Байба Браже Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила оружие от стран Запада с условием, что Киев будет ударять по территории России. Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде». «Сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие, без подобных ограничений (связанные с ударами по российской территории — прим. URA.RU)», — рассказала Байба Браже журналистам. Она отметила, что несмотря на публичные запреты со стороны Запада, связанные с украинскими ударами по территории РФ, вскоре может быть так, что Европа начнет публично призывать Киев к соответствующим атакам. Украина нередко использует беспилотники для атак по приграничным территориям РФ. Однако в последнее время увеличилось количество атак и по отдаленным частям России. Так 1 мая ВСУ атаковали Воронежскую, Рязанскую, Белгородскую и Курскую области при помощи дронов. В марте 2024 года США призывали Киев не атаковать российские энергообъекты. Однако запрет был связан, в первую очередь, с опасением, что могут вырасти мировые цены на нефть, писали в Financial Times. Из-за недавней атаки по журналистам, в МИД РФ обратились к западным странам с требованием публичного осуждения, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила оружие от стран Запада с условием, что Киев будет ударять по территории России. Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде». «Сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие, без подобных ограничений (связанные с ударами по российской территории — прим. URA.RU)», — рассказала Байба Браже журналистам. Она отметила, что несмотря на публичные запреты со стороны Запада, связанные с украинскими ударами по территории РФ, вскоре может быть так, что Европа начнет публично призывать Киев к соответствующим атакам. Украина нередко использует беспилотники для атак по приграничным территориям РФ. Однако в последнее время увеличилось количество атак и по отдаленным частям России. Так 1 мая ВСУ атаковали Воронежскую, Рязанскую, Белгородскую и Курскую области при помощи дронов. В марте 2024 года США призывали Киев не атаковать российские энергообъекты. Однако запрет был связан, в первую очередь, с опасением, что могут вырасти мировые цены на нефть, писали в Financial Times. Из-за недавней атаки по журналистам, в МИД РФ обратились к западным странам с требованием публичного осуждения, передает Life.