Страны Запада передали Украине оружие, разрешив удары по РФ: главное за 1 мая

МИД Латвии: Украина получила оружие, позволив атаковать российские территории

01 мая 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Работино, Керамик и Новокалиново, отмечают российские военкоры Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила оружие от некоторых стран Запада с условием, что Киев будет атаковать российские территории. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала предоставить список этих стран. URA.RU приводит главную информацию о ходе спецоперации к вечеру 1 мая. Опасность ударов по России Новость по теме ВСУ атаковали БПЛА четыре региона РФ: карта СВО на Украине к 1 мая Глава МИД Латвии Браже в интервью «Европейской правде» заявила, что некоторые зарубежные партнеры Украины передали той оружие с условием, что она будет использовать при атаках на российские территории, которые не относятся к зоне проведения спецоперации. В настоящий момент Запад публично отмечает неприемлемость таких атак, однако вскоре это может измениться, подытожила Браже. В МИД РФ уже отреагировали на слова главы латвийского дипведомства, потребовав список данных стран. С соответствующим заявлением выступила Мария Захарова. Атаки по приграничным зонам РФ Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались утром 1 мая атаковать приграничные регионы России при помощи шести беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Противовоздушные средства обороны успешно сбили все дроны. Заявление Шойгу о российском наступлении на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на совещании в штабе Объединенной группировки войск. Он акцентировал внимание на необходимости повышения объемов и качества поставляемого в ряды российской армии вооружения и техники. Он отметил, что наиболее приоритетными являются поставки средств поражения. Все это будет способствовать увеличению темпа наступления ВС РФ, которое происходит в настоящий момент. Ход спецоперации Ситуация в Работино Российские военные подняли флаг своей страны над селом Работино. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. До этого он говорил о полном освобождении населенного пункта. При этом в Минобороны пока это не комментировали. Освободили новые территории Сообщается, что российская армия взяла под контроль села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой. Кроме того зафиксировано продвижение к северу от Очеретино. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию, но ее подтверждали военкоры. Причем украинские СМИ также писали, что успех ВС РФ под Очеретино может привести к окружению ВСУ в ДНР. Поражен украинский пункт управления в Одессе ВС РФ поразили штаб оперативного командования группировки «Юг» ВСУ в Одессе. Об этом рассказали в Минобороны РФ, передает Пятый канал. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что была уничтожена западная техника в 112 районах Украины. Обстановка в зоне СВО Краснолиманское направление Российские военные из группировки «Запад» поразили несколько украинских механизированных бригад в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка (ДНР). Также ВСУ поражены в районе Червоная Диброва (ЛНР). Украина потеряла на этом направлении до 30 солдат. Донецкое направление ВС РФ ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Киев потерял на этом фронтовом участке до 400 человек, уточнили в Минобороны РФ. Авдеевское направление Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино (ДНР). Также на этом направлении были поражены бойцы ВСУ из механизированных бригад. Также отражены атаки противника в районах населенных пунктов Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи (ДНР). Всего Киев потерял до 410 солдат, отметили в военном ведомстве РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила оружие от некоторых стран Запада с условием, что Киев будет атаковать российские территории. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала предоставить список этих стран. URA.RU приводит главную информацию о ходе спецоперации к вечеру 1 мая. Глава МИД Латвии Браже в интервью «Европейской правде» заявила, что некоторые зарубежные партнеры Украины передали той оружие с условием, что она будет использовать при атаках на российские территории, которые не относятся к зоне проведения спецоперации. В настоящий момент Запад публично отмечает неприемлемость таких атак, однако вскоре это может измениться, подытожила Браже. В МИД РФ уже отреагировали на слова главы латвийского дипведомства, потребовав список данных стран. С соответствующим заявлением выступила Мария Захарова. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались утром 1 мая атаковать приграничные регионы России при помощи шести беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Противовоздушные средства обороны успешно сбили все дроны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на совещании в штабе Объединенной группировки войск. Он акцентировал внимание на необходимости повышения объемов и качества поставляемого в ряды российской армии вооружения и техники. Он отметил, что наиболее приоритетными являются поставки средств поражения. Все это будет способствовать увеличению темпа наступления ВС РФ, которое происходит в настоящий момент. Российские военные подняли флаг своей страны над селом Работино. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. До этого он говорил о полном освобождении населенного пункта. При этом в Минобороны пока это не комментировали. Сообщается, что российская армия взяла под контроль села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой. Кроме того зафиксировано продвижение к северу от Очеретино. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию, но ее подтверждали военкоры. Причем украинские СМИ также писали, что успех ВС РФ под Очеретино может привести к окружению ВСУ в ДНР. ВС РФ поразили штаб оперативного командования группировки «Юг» ВСУ в Одессе. Об этом рассказали в Минобороны РФ, передает Пятый канал. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что была уничтожена западная техника в 112 районах Украины. Российские военные из группировки «Запад» поразили несколько украинских механизированных бригад в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка (ДНР). Также ВСУ поражены в районе Червоная Диброва (ЛНР). Украина потеряла на этом направлении до 30 солдат. ВС РФ ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Киев потерял на этом фронтовом участке до 400 человек, уточнили в Минобороны РФ. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино (ДНР). Также на этом направлении были поражены бойцы ВСУ из механизированных бригад. Также отражены атаки противника в районах населенных пунктов Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи (ДНР). Всего Киев потерял до 410 солдат, отметили в военном ведомстве РФ.