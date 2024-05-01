Страны Запада передали Украине оружие, разрешив удары по РФ: главное за 1 мая

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила оружие от некоторых стран Запада с условием, что Киев будет атаковать российские территории. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала предоставить список этих стран. URA.RU приводит главную информацию о ходе спецоперации к вечеру 1 мая.
Опасность ударов по России
Глава МИД Латвии Браже в интервью «Европейской правде» заявила, что некоторые зарубежные партнеры Украины передали той оружие с условием, что она будет использовать при атаках на российские территории, которые не относятся к зоне проведения спецоперации. В настоящий момент Запад публично отмечает неприемлемость таких атак, однако вскоре это может измениться, подытожила Браже.
В МИД РФ уже отреагировали на слова главы латвийского дипведомства, потребовав список данных стран. С соответствующим заявлением выступила Мария Захарова.
Атаки по приграничным зонам РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались утром 1 мая атаковать приграничные регионы России при помощи шести беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Противовоздушные средства обороны успешно сбили все дроны.
Заявление Шойгу о российском наступлении на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на совещании в штабе Объединенной группировки войск. Он акцентировал внимание на необходимости повышения объемов и качества поставляемого в ряды российской армии вооружения и техники. Он отметил, что наиболее приоритетными являются поставки средств поражения. Все это будет способствовать увеличению темпа наступления ВС РФ, которое происходит в настоящий момент.
Ход спецоперации
Ситуация в Работино
Российские военные подняли флаг своей страны над селом Работино. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. До этого он говорил о полном освобождении населенного пункта. При этом в Минобороны пока это не комментировали.
Освободили новые территории
Сообщается, что российская армия взяла под контроль села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой. Кроме того зафиксировано продвижение к северу от Очеретино. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию, но ее подтверждали военкоры. Причем украинские СМИ также писали, что успех ВС РФ под Очеретино может привести к окружению ВСУ в ДНР.
Поражен украинский пункт управления в Одессе
ВС РФ поразили штаб оперативного командования группировки «Юг» ВСУ в Одессе. Об этом рассказали в Минобороны РФ, передает Пятый канал. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что была уничтожена западная техника в 112 районах Украины.
Обстановка в зоне СВО
Краснолиманское направление
Российские военные из группировки «Запад» поразили несколько украинских механизированных бригад в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка (ДНР). Также ВСУ поражены в районе Червоная Диброва (ЛНР). Украина потеряла на этом направлении до 30 солдат.
Донецкое направление
ВС РФ ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Киев потерял на этом фронтовом участке до 400 человек, уточнили в Минобороны РФ.
Авдеевское направление
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино (ДНР). Также на этом направлении были поражены бойцы ВСУ из механизированных бригад. Также отражены атаки противника в районах населенных пунктов Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи (ДНР). Всего Киев потерял до 410 солдат, отметили в военном ведомстве РФ.
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