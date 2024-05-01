В Одессе после удара по складам произошел мощный пожар. По предварительной информации, загорелось помещение с вооружением ВСУ. Об этом сообщили очевидцы.
«Мощный пожар произошел в Одессе после прилета по складским помещениям. Есть разрушения и возгорания на объектах инфраструктуры. Предварительно, полыхает склад с украинским вооружением», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Shot».
По словам свидетелей инцидента, на месте пожара слышны детонации боеприпасов. Подобные звуки не прекращаются около получаса.
Украинские СМИ сообщали, что ночью с 30 апреля на 1 мая в Одессе произошли взрывы, передает RT. Городские telegram-каналы также передавали информацию о «зареве от пожара» в городе.
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