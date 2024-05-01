01 мая 2024

Мощный пожар произошел в Одессе после удара по складам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, чп, тушение огня, пожарный
Со стороны горящего склада слышны звуки взрывов Фото:

В Одессе после удара по складам произошел мощный пожар. По предварительной информации, загорелось помещение с вооружением ВСУ. Об этом сообщили очевидцы.

«Мощный пожар произошел в Одессе после прилета по складским помещениям. Есть разрушения и возгорания на объектах инфраструктуры. Предварительно, полыхает склад с украинским вооружением», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Shot».

По словам свидетелей инцидента, на месте пожара слышны детонации боеприпасов. Подобные звуки не прекращаются около получаса.

Украинские СМИ сообщали, что ночью с 30 апреля на 1 мая в Одессе произошли взрывы, передает RT. Городские telegram-каналы также передавали информацию о «зареве от пожара» в городе.

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В Одессе после удара по складам произошел мощный пожар. По предварительной информации, загорелось помещение с вооружением ВСУ. Об этом сообщили очевидцы. «Мощный пожар произошел в Одессе после прилета по складским помещениям. Есть разрушения и возгорания на объектах инфраструктуры. Предварительно, полыхает склад с украинским вооружением», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Shot». По словам свидетелей инцидента, на месте пожара слышны детонации боеприпасов. Подобные звуки не прекращаются около получаса. Украинские СМИ сообщали, что ночью с 30 апреля на 1 мая в Одессе произошли взрывы, передает RT. Городские telegram-каналы также передавали информацию о «зареве от пожара» в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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