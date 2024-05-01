Мощный пожар произошел в Одессе после удара по складам. Видео

02 мая 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

Со стороны горящего склада слышны звуки взрывов Фото: Илья Московец © URA.RU В Одессе после удара по складам произошел мощный пожар. По предварительной информации, загорелось помещение с вооружением ВСУ. Об этом сообщили очевидцы. «Мощный пожар произошел в Одессе после прилета по складским помещениям. Есть разрушения и возгорания на объектах инфраструктуры. Предварительно, полыхает склад с украинским вооружением», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Shot». По словам свидетелей инцидента, на месте пожара слышны детонации боеприпасов. Подобные звуки не прекращаются около получаса. Украинские СМИ сообщали, что ночью с 30 апреля на 1 мая в Одессе произошли взрывы, передает RT. Городские telegram-каналы также передавали информацию о «зареве от пожара» в городе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одессе после удара по складам произошел мощный пожар. По предварительной информации, загорелось помещение с вооружением ВСУ. Об этом сообщили очевидцы. «Мощный пожар произошел в Одессе после прилета по складским помещениям. Есть разрушения и возгорания на объектах инфраструктуры. Предварительно, полыхает склад с украинским вооружением», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Shot». По словам свидетелей инцидента, на месте пожара слышны детонации боеприпасов. Подобные звуки не прекращаются около получаса. Украинские СМИ сообщали, что ночью с 30 апреля на 1 мая в Одессе произошли взрывы, передает RT. Городские telegram-каналы также передавали информацию о «зареве от пожара» в городе.