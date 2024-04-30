Baza: беспилотники атаковали рязанский нефтезавод

01 мая 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Рязанская область подверглась атаке БПЛА Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Беспилотники атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод. Там начался пожар», — говорится в сообщении. По информации очевидцев, инцидент произошел примерно в три часа ночи. Они отметили, что сначала был слышен гул, за которым последовали два взрыва. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Официального подтверждения пока нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее глава региона Павел Малков сообщил, что Рязанская область подверглась атаке БПЛА, передает телеканал 360. По его словам, никто не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотники совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Беспилотники атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод. Там начался пожар», — говорится в сообщении. По информации очевидцев, инцидент произошел примерно в три часа ночи. Они отметили, что сначала был слышен гул, за которым последовали два взрыва. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Официального подтверждения пока нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее глава региона Павел Малков сообщил, что Рязанская область подверглась атаке БПЛА, передает телеканал 360. По его словам, никто не пострадал.