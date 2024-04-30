30 апреля 2024

Baza: беспилотники атаковали рязанский нефтезавод

© Служба новостей «URA.RU»
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Рязанская область подверглась атаке БПЛА Фото:
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Беспилотники совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Беспилотники атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод. Там начался пожар», — говорится в сообщении.

По информации очевидцев, инцидент произошел примерно в три часа ночи. Они отметили, что сначала был слышен гул, за которым последовали два взрыва.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Официального подтверждения пока нет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее глава региона Павел Малков сообщил, что Рязанская область подверглась атаке БПЛА, передает телеканал 360. По его словам, никто не пострадал.

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Беспилотники совершили атаку по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Беспилотники атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод. Там начался пожар», — говорится в сообщении. По информации очевидцев, инцидент произошел примерно в три часа ночи. Они отметили, что сначала был слышен гул, за которым последовали два взрыва. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Официального подтверждения пока нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее глава региона Павел Малков сообщил, что Рязанская область подверглась атаке БПЛА, передает телеканал 360. По его словам, никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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