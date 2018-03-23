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23 марта 2018
22 марта 2018
09:38  23 марта 2018 0

Составлен топ-10 самых экономичных автомобилей

ИННОПРОМ-2017. Второй день международной выставки. Екатеринбург, Toyota, тойота
Среди японских машин самая экономичная — ToyotaФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство Японии опубликовало список самых экономичных автомобилей, которые продавались в 2017 году. В лидерах Toyota, Nissan и Honda.

На первом месте оказался Toyota Prius с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, сообщает портал njcar.ru. Заявленный расход топлива у авто — всего 2,45 литра на 100 км пробега. На втором месте Компактный хэтчбек Toyota Aqua. Он расходует 2,63 литра на «сотню». Третью строчку рейтинга самых экономичных авто занимает Nissan Note e-Power- он расходует 2,68л литра на 100 км.

Остальными представителями топ-10 стали: Honda Fit (2,68л/100км), Honda Grace (2,87л/100км), Toyota Vitz — (2,9л/100км), Toyota Corolla Axio (2,9л/100км), Toyota Corolla Fielder (2,9л/100км), Honda Shuttle (2,9л/100км) и Toyota Camry (2,99л/100км).

Ранее «URA.RU» опубликовало рейтинг лучших автомобилей для влюбленных. Пятерка машин распределилась в зависимости от этапов отношений пары.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
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