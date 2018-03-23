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23 марта 2018
22 марта 2018
09:27  23 марта 2018 0

В УГМК прокомментировали захват активистами телебашни в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы
Активистами занимаются полицейские и спасателиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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В УГМК-холдинге подтвердили проникновение троих неизвестных на телебашню в Екатеринбурге, которую готовят к сносу. Теперь в компании ждут, когда полиция и МЧС смогут освободить объект.

«Подтверждаем факт незаконного проникновения. Из них: восемь человек были задержаны охраной и переданы сотрудникам полиции и, по предварительным данным, троим удалось добежать до башни. В настоящее время на месте работают представители компании, органов внутренних дел и МЧС», — сообщила «URA.RU» сотрудник пресс-службы УГМК-холдинга Нина Пелевина.

По словам представителя компании, дальнейшее развитие событий полностью зависит от сотрудников полиции и спасателей, в чьей компетенции находится задержание проникших на объект. В полиции корреспонденту «URA.RU» не смогли прокомментировать ситуацию.

Как писало «URA.RU», в районе четырех часов утра 23 марта группа активистов сумела обойти охрану и проникнуть на телебашню. Один из прорвавшихся оказался парашютистом, он успел совершить прыжок. Напомним, ранее в Екатеринбурге прошла акция против сноса самого знаменитого недостроя Среднего Урала, который запланирован на 24 марта. Жители города, взявшись за руки, попытались «обнять» телебашню. Объект взорвут для того, чтобы УГМК построила на освободившейся площади Ледовую арену.

Игорь Чукреев
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