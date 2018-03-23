10:25 23 марта 2018 0

Активисты сидят на вершине башни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около пяти утра группа активистов и бейсджамперов попыталась прорваться мимо охраны внутрь недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Большую часть горожан задержали сторожи, однако нескольким удалось залезть на вершину недостроя. Горожане, протестующие против скоро сноса объекта, отказываются спускаться. Полиция и МЧС пока не предпринимают попыток спустить их оттуда. «URA.RU» следит за ситуацией в режиме онлайн.

12:07 Популярный блогер Рустем Адагамов удивляется протесту по поводу грядущего сноса башни в Екатеринбурге

12:06 Активисты объяснили, почему спускаются с башни:

«Погода портится и скоро, чувствую, нам здесь будет совсем тяжело. Тут уже просто реально…уже начинает энергия заканчиваться, - объяснил один из руферов.

«Есть ли у вас еда, горячее питье?» - интересуются журналисты.

«У нас ни еды, ничего, что было, мы съели, - объясняет активист. - У нас основной запас был в рюкзаках, но с рюкзаками у нас людей всех почти приняли».

11:59 К башне приехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

11:55 Пока ребята спускаются — напоминаем, что самым пиковым моментом эпопеи было вывешивание российского флага на телебашни. Как это выглядело:

1/2 Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

11:54 В УГМК объяснили, как активистам удалось прорваться ночью на башню

«Их было от 17 до 20 человек, действовали дерзко, агрессивно, слаженно, трое охранников получили телесные повреждения. С 1 марта пресечено порядка 40 попыток незаконного проникновения на объект», — рассказал представитель PR-службы компании Нина Пелевина.

11:53 Как уточняет корреспондент «URA.RU» на видео — отец одного из мальчиков. Он привез теплые вещи и кроме того сказал журналистом, что гордится своим сыном и его активной гражданской позицией

11:52 Свежее видео: ребята объясняют журналистам, почему они решили спускаться.

11:51 «На ребят будет написано несколько заявление: самовольное проникновение на объект, к тому же они напали на охрану» — сообщил «URA.RU» представитель УГМК Алексей Свалов, который приехал к телебашне и ждет, когда ребята спустятся. Полиция тем временем готовится к задержанию активистов.

11:48 Активистам, задержанным ночью охранниками ЧОП при проникновении на екатеринбургскую телебашню, грозит всего лишь штраф. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах. «Есть статья 20.17 Кодекса об административных нарушениях „проникновение на охраняемый объект“, по ней им грозит штраф от 3000 и 5000 рублей», — пояснил сотрудник силового ведомства.

Источник отметил, что состава для уголовного преследования в действиях молодых людей нет. Всего, по его данным, в отдел полиции №5 Екатеринбурга было доставлено порядка шести человек — после установления личности всех их отпустили домой. Получить официальный комментарий представителей свердловской полиции к моменту публикации не удалось.

11:43 Ребята подтвердили журналистам, что начинают спуск. Говорят: замерзли и погода портится.

11:40 Новость про захват телебашни дошла до москвичей. Замглавного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенауэр (та, на которую несколько месяцев назад в студии напал мужчина и пытался перерезать горло) просит Андрея Козицына сохранить башню и предлагает обмен:

11:35 Источники «URA.RU»: «Ребята начинают спуск! Будут внизу через час! Просили, что бы было максимум журналистов, что бы все были в курсе и что бы охранники не превышали свои полномочия!»

11:34 Как передает корреспондент «URA.RU» с места событий, для переговоров с сидельцами к башне отправлен спец-представитель УГМК, их новый пиарщик Алексей Свалов.

11:26 Корреспондент «URA.RU» с места событий передает, что не считая сотрудников бизнес-центров вокруг, пока зрителей у акции немного — в основном там стоят лишь журналисты. Полиция тоже практически ушла «время от времени проходит лишь двое сотрудников», представители МЧС на месте, но не проявляют активности. «Судя по всему они не знают, что делать — просто стоят в задумчивости и ничего не предпринимают», — передает корреспондент «URA.RU»

11:19 Наш фотограф прислал свежие фото от подножия телебашни. Ищем на кадрах полицию и МЧС

1/7 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

11:14 Депутат екатеринбургской Гордумы Олег Хабибуллин, один из главных защитников башни сообщил «URA.RU», что даже и не пытался инициировать референдум для спасения объекта. «По закону настолько сложная процедура по инициации и организации референдума, что он возможен только в теории, а на практике провести народный референдум невозможно. На всю страну в постсовесткое время люди смогли организовать всего один или два референдума, а в Екатеринбурге этого и вовсе никогда не было», — сказал «URA.RU» Олег Хабибуллин.

Напомним: основное требование ребят на башне — проведение всегородского референдума по сохранению телебашни

11:07 Корреспонденту «URA.RU» удалось связаться с одним из ребят на башне — руфером Вовой, говорит, что на улице стало теплее, собираются сидеть сколько могут, полиция и МЧС даже не пытаются их снять. Подробности скоро на сайте

11:00 Екатеринбуржец Евгений Витман показал снятое на квадрокоптер видео о том, что происходит наверху. Судя по всему, ребятам холодно, но они пока держатся

10:56 Напомним, как рассказали «URA.RU» источники в среди активистов в защиту телебашни, у забаррикадировавшихся наверху ребят с собой недельный запас еды

10:54 К месту событий подтягиваются активисты и бывшие политики. Экс-депутат областного Заксобрания Евгений Артюх начал онлайн-трансляцию (доступную, увы, только для тех, кто подписан у него в друзьях)

10:50 Тем временем не все екатеринбуржцы одобряют действия активистов по спасению телебашни. Вот что написал в своем Facebook известный в городе телеведущий Евгений Енин:

«И еще скажу, потому коллективный бред мне никогда не нравился. Не было ни одного интересного проекта использования башни с сохранением башни. Все проекты — это что-то красивое, высокое, с башней внутри. Но это не сохранение, не использование, это строительство чего-то с начинкой из бетонной трубы. На хрена не понятно, потому что без начинки построить тоже самое проще и место эта фигня внутри занимать не будет»

10:48 В бизнес-центре «Саммит» возле телебашни парализована работа — все смотрят на происходящее наверху

10:42 В соцсетях брошен клич: оставшиеся внизу ищут квадрокоптер, чтобы закинуть сидящим на башне теплые вещи

10:36 Между тем, как удалось узнать «URA.RU» в штурме участвовали сразу два екатеринбургских сообщества: бейсджамперов и руферов. Забаррикадировались внутри именно последние, причем горожане готовятся сидеть там неделю — по словам собеседников агентства, у прорвавшихся есть с собой значительный запас еды.

10:32 «Дальнейшее развитие событий полностью зависит от сотрудников полиции и спасателей, в чьей компетенции находится задержание проникших на объект», — заявили представители УГМК. В полиции и МЧС пока ситуацию не комментируют.

1/4 Активисты выкладывают снимки с вершины башни в Сеть Фото: интересный Екатеринбург ВКонтакте

10:32 В пресс-службе УГМК сообщили, что на башне находятся три человека.

10:30 На место были вызваны спасатели МЧС и полиция. Один из прорвавшихся оказался парашютистом, он успел совершить прыжок

10:29 Как рассказали агентству источники в МВД, в атаке на башню участвовало 15 человек. Часть из них разбежалась, восьмерых задержали охранники. Остальные прорвались.