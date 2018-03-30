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30 марта 2018
29 марта 2018
07:34  30 марта 2018 1

Охлобыстин рассказал о смерти своего ребенка

Актер поделился фактами из личной жизниФото: Wikimedia Commons

Актер, кинорежиссер, временно отстраненный от служения священник Русской православной церкви Иван Охлобыстин рассказал о бедах, которые они перенесли вместе с супругой Оксаной Арбузовой, с которой у них шестеро детей. Артист поделился сокровенным с ведущим шоу «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.

Охлобыстин признался, что они с женой потеряли шестого ребенка. Малыш перестал развиваться в утробе на втором месяце жизни. «Для нас это было ужасно, особенно для Оксаны — она очень переживала», — цитируют артиста «Дни.ру». После семейной трагедии Арбузова все-таки подарила супругу шестого ребенка — сына Савву.

По словам актера, они с женой познакомились случайно. Иван и Оксана начали встречаться спустя пять лет после первой встречи и поженились меньше, чем через месяц отношений. Всего у пары два сына и четыре дочери. При родах третьего ребенка Арбузова едва не умерла из-за асфиксии, рассказал Охлобыстин. Еще одна угроза смерти любимой произошла при рождении четвертого ребенка — в роддоме его жену заразили гепатитом. Врачи делали неутешительные прогнозы, однако Оксану смогли вылечить в Москве.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Иван Охлобыстин озвучил роль почтальона Печкина в новой версии мультфильма «Трое из Простоквашино». Актер поделился отрывком картины в соцсети, однако пользователи не оценили переделанный популярный мультик.

Ксения Томашова
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