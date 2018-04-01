10:17 01 апреля 2018 0

По одной из версий причиной пожара мог стать поджог Фото: из соцсетей

В ночь на воскресенье, 1 апреля, в Благовещенске загорелся стихийный мемориал жертвам трагедии в «Зимней вишне» в Кемерове. К приезду пожарных огонь уничтожил часть игрушек и цветов, которые ранее сюда принесли местные жители.

О ЧП стало известно из соцсетей — пользователи активно выкладывают видео возгорания. Сам пожар получился небольшой: приехавшие спасатели потушили его за несколько минут.

Отмечается, что в настоящее время рассматривается две версии происшествия. По одной — от свечи могла загореться одна из мягких игрушек, по другой — возможно имел место поджог. Сейчас точную причину устанавливают сотрудники полиции.

После трагедии в Кемерове, где сгорел ТЦ «Зимняя вишня» и погибли 64 человека, большая часть которых дети, по всей России стихийно начали появляться подобные мемориалы. Люди приносили к ним цветы и мягкие игрушки в знак скорби.