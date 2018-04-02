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02 апреля 2018
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30 марта 2018
10:32  02 апреля 2018 0

Екатеринбургу выделили сотни миллионов на ЧМ-2018

Футбольный матч фк «Урал» — фк «Рубин». Первый матч на стадионе «Екатеринбург Арена», екатеринбург-арена
На «Екатеринбург-Арене» накануне прошел тестовый матчФото: Антон Басанаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Правительство РФ выделило 2,5 млрд рублей на временные инфраструктурные объекты в городах проведения грядущего чемпионата мира по футболу. В Свердловскую область направили более 260 млн рублей.

Средства из федерального бюджета распределены между субъектами на поставку, установку и демонтаж в городах ЧМ-2018 временных построек для подготовки и проведения соревнований, говорится в распоряжении правительства. Екатеринбург для этого получит 260 млн рублей — примерно такая же сумма предназначается и другим регионам. При этом самый значительный трансферт направят в Татарстан — 503 млн рублей. Нераспределенный остаток в размере 260 млн рублей используют для других целей в рамках подготовки к чемпионату.

Напомним, накануне на «Екатеринбург-Арене» прошел тестовый матч между «Уралом» и казанским «Рубином». Проход болельщиков на стадион и выход после окончания игры был организован практически образцово, однако некоторые недочеты организаторам еще предстоит устранить.

Между тем легендарный бразильский футболист Жильберту Силва считает, что Россия готова к проведению первенства мира по футболу, сообщает «Федеральное агентство новостей». «Все сделано заблаговременно, отлично отлажены организационные моменты. Безусловно, мне бы хотелось вернуться сюда летом», — сказал спортсмен.

Дарья Корчак
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