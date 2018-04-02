Коллекторы месяц обстреливали окна жителей Челябинска

17:00 02 апреля 2018 0

Нарушители всегда целятся в окна одной и той же квартиры (фотография из архива) Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Челябинске неизвестные около месяца терроризируют семью, едва ли не каждый день обстреливая окно квартиры. Как рассказала пострадавшая Ольга Пегушина журналистам, вероятно, стрельбу устраивают коллекторы, которые раньше уже искали ее брата.

Брат Пегушиной зарегистрирован в ее квартире, но уже давно там не проживает, пишет РЕН ТВ. Жительница обратилась в полицию, но добиться визита правоохранителей удалось только со второй попытки — после первого выстрела они просто не приехали. «Когда второй выстрел уже произошел, мы позвонили снова в полицию, гсказали, что в нас второй раз стреляют. После этого только они приехали», — сказала Пегушина.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления МВД по Челябинску, после жалоб жительницы было возбуждено административное дело по статье «уничтожение или повреждение чужого имущества» (за порчу окон). «Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, очевидцы и лица, причастные к правонарушению», — добавили силовики.