Сын Табакова озвучил Матроскина в новом «Простоквашино»‍

18:30 02 апреля 2018 1

Матроскин заговорит голосом Табакова-младшего Фото: Википедия

Сын скончавшегося народного артиста СССР Олега Табакова Антон озвучил кота Матроскина в новых сериях «Простоквашино». В пресс-службе киностудии «Союзмультфильм» заявили, что некоторые выпуски мультфильма уже готовы к показу. Премьера состоится 3 апреля.

Российский бизнесмен и ресторатор, актер театра и кино Антон Табаков, признался, что сразу согласился на пробы, почтив таким образом память своего отца, пишет «Национальная служба новостей». «Матроскин для меня не просто персонаж „Простоквашино“. Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое. Я даже не пытаюсь „допрыгнуть“ до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю», — приводит слова Табакова-младшего телеканал 360.

В киностудии надеются, что генетическое сходство голосов отца и сына придаст известному герою мультфильма тембр и интонации, полюбившиеся и запомнившиеся зрителям с первых серий «Простоквашино». «Очень символично, что Антон согласился продолжить дело, которое в свое время начал его отец», — цитирует председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву RT.

Ранее «URA.RU» приводило мнения экспертов по поводу создания нового «Простоквашино». В их числе и создатель персонажей мультфильма, Эдуард Успенский, который раскритиковал современную версию из-за «киноляпов».