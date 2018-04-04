21:50 04 апреля 2018 0

Не все поклонники телеведущей увидели изменения Фото: Дана Борисова, Instagram

Телеведущая Дана Борисова, которая недавно прошла в Таиланде лечение от наркотической зависимости, показала, как она изменилась после реабилитации. Фотографии «до» и «после» она разместила в своем профиле в Instagram.

По словам Борисовой, с ее возвращения в Москву прошло почти полгода. «Пять месяцев самостоятельной трезвой жизни…» — написала под постом телеведущая, отметив, что с ней произошли перемены не только внутренние, но и во внешности. Многие поклонники Борисовой согласились с ней. «Перемены явно есть и в лучшую сторону», «Перемены колоссальные! Дана, держись!», «Сильный, мужественный человек, у которого все получится», — прокомментировали фото подписчики.

Однако не все заметили изменения во внешности телеведущей. «Я, хоть тресни, не пойму, что изменилось, лишь только по-разному накрашена. Внешне — нет. Если внутренне — это главное», «Никакой разницы», «Все тот же ошалевший взгляд», «При виде Даны у меня появляется желание брать шпатель», — высказались под постом критики.

Дана Борисова после реабилитации впала в депрессию. Она почувствовала себя очень одинокой из-за «агрессивных и безжалостных людей», которые позволяют себе грубости в адрес звезды. Она также страдает из-за непрекращающихся конфликтов с отцом ее дочери Максимом Аксеновым, который забрал девочку жить к себе. Из-за недостатка материальных средств телеведущая начала распродавать свои шубы, писало «URA.RU».