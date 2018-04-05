Россиян обложат налогами на основании данных со спутников

06:02 05 апреля 2018 0

Все объекты недвижимости будут заноситься в ЕГРН автоматически Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Налог на имущество граждан по новым правилам будет начислен автоматически после регистрации объектов в едином государственном реестре недвижимости. При этом заходить на территорию дачных и садовых участков налоговикам будет совсем не обязательно — достаточным основанием для учета недвижимости будет считаться аэрофотоснимок местности или спутниковая фотография.

Как сообщают «Известия», сейчас в России может насчитываться порядка 100—150 млн никак не зарегистрированных в объектов недвижимости, в число которых входят не только капитальные дома или гаражи, но и бани, сараи, коровники, теплицы и даже туалеты и беседки. В соответствии с действующим законодательством, на учете должны состоять все капитальные строения. А они определяются Градостроительным кодексом: если объект невозможно сдвинуть или перенести без конструктивных изменений, он является капитальным.

Эксперты считают, что при анализе фотоснимков и составлении ЕГРН ряд объектов может быть внесен туда ошибочно, однако граждане всегда смогут обжаловать неправомерность начислений. При этом, если налогоплательщик имеет льготу, то он сможет использовать ее только на одну из зарегистрированных построек, и то при условии, что его площадь не превышает 50 кв. метров. По примерным оценкам, налог на объект кадастровой стоимостью 400 тыс. рублей при площади 60 кв. м. годовой налог составит 1,2 тыс. рублей вне зависимости от типа и назначения.

Напомним, налог на хозяйственные постройки на дачных участках был официально введен в России еще в 2016 году, однако граждане стали уходить в тень. Как писало «URA.RU», если в 2016 году было оформлено 12 288 объекта, то в 2017-м — всего 629. За первые три месяца 2018 года в Свердловской области и вовсе не было зарегистрировано уже ни одной дачной хозпостройки.у. В итоге в январе 2018 года Минфин РФ напомнил жителям страны об обязательных начислениях и разъяснил: налогообложению подлежат все капитальные сооружения без исключения.