Что уральцы прячут на дачах от налогов

20:52 19 марта 2018 0

Свердловчане не хотят платить налоги за сараи и туалеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После того как в России ввели «налог на теплицы», жители Свердловской области перестали регистрировать свои дачные постройки. Как рассказали источники «URA.RU», уральцы не хотят платить государству, при этом желания строить у них меньше не стало.

В 2016 году в России был введен налог на хозяйственные постройки на дачных участках. В январе 2018 года Минфин РФ напомнил жителям страны об обязательных начислениях. На сайте государственной «Российской газеты» появилась статья, где со ссылкой на ведомство разъяснялось: налогообложению подлежат все капитальные сараи, теплицы и бани. В этот же список, к слову, попадают даже беседки и туалеты.

После появления «налога на теплицы» свердловчане стали избегать регистрации. Если в 2016 году было оформлено 12 288 таких объектов, то в 2017-м — всего 629, рассказали «URA.RU» в региональном управлении Росреестра. За первые три месяца 2018 года в Свердловской области не было зарегистрировано уже ни одной дачной хозпостройки.

Динамика регистрации дачных хозпостроек в Свердловской области Инфографика: URA.RU

Источники «URA.RU» указывают, что многих жителей пугает увеличение расходов, которое может последовать за изменениями в механизме начисления налогов на недвижимость — с 1 января 2017 года он стал рассчитываться на основе кадастровой стоимости объекта.

Эту версию «URA.RU» отчасти подтверждают и эксперты на рынке недвижимости. Они говорят, что такое необычное падение не может быть связано с проблемами в строительной сфере. Ведь в 2017 году объемы ввода частных домов и коттеджей росли.

«По Свердловской области в 2017 году была введена 821 тысяча квадратных метров индивидуального жилья, а 2016 году — 768 тысяч квадратных метров. То есть по показателям ввода жилья у нас рост. В большинстве случаев дом строится с прилегающими к нему хозяйственными постройками. Соответственно, резкое сокращение числа регистраций хозпостроек не объясняется объемами строительства», — сказал «URA.RU» руководитель аналитического отдела «Уральской палаты недвижимости» Михаил Хорьков. Еще в двух строительных компаниях «URA.RU» подтвердили, что не испытывают проблем с количеством заказов

Теперь властям станет известно, что жители прячут за высокими заборами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские муниципалитеты, бюджеты которых зависят от налогов на имущество физлиц, при этом уже знают, как будут искать спрятанные туалеты и сараи уральцев. Глава Сысерти Дмитрий Нисковских в беседе с «URA.RU» сообщил, что власти намерены провести аэрофотосъемку участков на «уральской Рублевке».

«Возможно, определенную работу получится провести в рамках земельного контроля. Сегодня мы разрабатываем вопрос по мониторингу земель через специальные программы, которые сверяют данные через спутники и квадрокоптеры. Планируем провести такой облет весной и осенью — это наиболее подходящее время для аэрофотосъемки», — сказал нашему агентству Нисковских.

Заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Михаил Кириллов в беседе с «URA.RU» подтвердил версию возможного саботажа налоговой реформы со стороны жителей. Но он заметил, что причины сокращения количества регистраций могут крыться и в других фактах.

Запустить коптеры в Сысерти планируют уже весной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Как мы полагаем, ряд факторов стал причиной снижения. До 2017 года возможно было регистрировать права на такие объекты на основании декларации об объекте недвижимости, которую владельцы составляли собственноручно. Процесс проходил для них без финансовых потерь. В 2017 году вступили в силу изменения в законодательстве — в учетно-регистрационной сфере. По ним основанием прав на такие объекты стал технический план. Документ готовится кадастровым инженером. Это повлекло дополнительные расходы для жителей и сложности», — сказал Кириллов.

Он заметил, что, возможно, когда объекты описывали сами горожане, они не различали временные и капитальные постройки и заносили в реестр все подряд. «Теперь процедура получила определенный контроль благодаря кадастровым инженерам. Может быть, они должным образом и рекомендуют собственникам, какой объект подлежит учету, а какой нет», — сказал Кириллов.

В УФНС по Свердловской области «URA.RU» прокомментировали: «Налоговые органы заинтересованы в регистрации прав на объекты недвижимого имущества, но какие-либо полномочия по привлечению физических лиц к регистрации таких прав у налоговых органов отсутствуют». На вопрос о том, как в управлении оценивают налоговые поступления с хозпостроек, здесь не ответили.