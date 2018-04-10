{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,37
Динамика за 2 недели
Евро 76,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
18:48  10 апреля 2018 0

Обвинение просит отправить бывшего вице-мэра Челябинска за решетку

Суд по делу экс-директора СК Гринфлайт Сергея Мануйлова, в суде Центрального района. Челябинск, мануйлов сергей, потапов андрей
Прокурор попросил назначить Мануйлову реальное наказаниеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районном суде Челябинска закончилось судебное следствие по уголовному делу против бывшего директора строительной фирмы «Гринфлайт» Сергея Мануйлова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Зампрокурора Челябинской области Андрей Потапов заявил, что он заслуживает реального наказания с отбыванием срока в колонии общего режима.

Прокурор попросил суд назначить Мануйлову наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и взять его под стражу в зале суда. Отметим, что обстановка в суде была накаленная, обманутые дольщики компании «Гринфлайт» не смогли сдержать возмущения, когда адвокаты Мануйлова просили о наказании, не связанном с лишением свободы. Принятое по делу решение суд укажет в приговоре, оглашение которого назначено на 11 апреля.

Между тем следствие установило, что Сергей Мануйлов причинил ущерб дольщикам и организации в размере более десяти млрд рублей. Будучи директором строительной компании, он заключил ряд заведомо невыгодных сделок, чем нанес вред тысячам дольщиков на 8,7 млрд рублей. Больше четырех тысяч человек не смогли вовремя получить свои квартиры. От действий бывшего вице-мэра Челябинска пострадала и сама компания «Гринфлайт», которая не могла выполнить обязательства перед кредиторами. Мануйлов вывел из ее оборота наиболее ликвидные активы на сумму более 1,3 млрд рублей.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров