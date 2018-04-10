Обвинение просит отправить бывшего вице-мэра Челябинска за решетку

18:48 10 апреля 2018 0

Прокурор попросил назначить Мануйлову реальное наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районном суде Челябинска закончилось судебное следствие по уголовному делу против бывшего директора строительной фирмы «Гринфлайт» Сергея Мануйлова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Зампрокурора Челябинской области Андрей Потапов заявил, что он заслуживает реального наказания с отбыванием срока в колонии общего режима.

Прокурор попросил суд назначить Мануйлову наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и взять его под стражу в зале суда. Отметим, что обстановка в суде была накаленная, обманутые дольщики компании «Гринфлайт» не смогли сдержать возмущения, когда адвокаты Мануйлова просили о наказании, не связанном с лишением свободы. Принятое по делу решение суд укажет в приговоре, оглашение которого назначено на 11 апреля.

Между тем следствие установило, что Сергей Мануйлов причинил ущерб дольщикам и организации в размере более десяти млрд рублей. Будучи директором строительной компании, он заключил ряд заведомо невыгодных сделок, чем нанес вред тысячам дольщиков на 8,7 млрд рублей. Больше четырех тысяч человек не смогли вовремя получить свои квартиры. От действий бывшего вице-мэра Челябинска пострадала и сама компания «Гринфлайт», которая не могла выполнить обязательства перед кредиторами. Мануйлов вывел из ее оборота наиболее ликвидные активы на сумму более 1,3 млрд рублей.