В суд передано дело о гибели сторожа промбазы в городе Советском Ханты-Мансийского автономномного округа. В ночь с 13 на 14 июня 2017 года его загрызла стая собак.
Следствие выяснило, что стая в 13 голов не может считаться бездомной, так как животные жили на территории промбазы, где их кормили. Следовательно, хозяином собак является владелец базы. «Ему предъявлено обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по ХМАО.
По версии следствия, владелец промбазы не обеспечил безопасность людей как на территории базы так и за ее пределами, поскольку допускал свободный выгул собак без поводков и намордников. Также в ходе расследования выяснилось, что у коммерсанта имеются нарушения в части использования арендованного земельного участка не по назначению, правил пожарной безопасности, несвоевременного внесения арендной платы, а также налоговые правонарушения. По представлению следователя СКР получил выговоры ряд работников МЧС, трудовой инспекции и налоговой службы.
Ранее «URA.RU» сообщало о страшной смерти сторожа промбазы, которого сожрала стая собак. Известно, что на протяжении двух лет погибший сам подкармливал собак, но это его не спасло.