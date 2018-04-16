02:32 16 апреля 2018 0

Неуравновешенная женщина обвиняла во всем отца маленькой девочки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве пьяная мать сняла на камеру, как она издевается над своей трехмесячной дочерью из-за мести к ее отцу. Видеозапись с агрессивным поведением молодой женщины выложила в социальные сети ее подруга.

«Тварина, ненавижу тебя, что ты вообще родилась и мешаешь мне жить, тварь ***», — цитирует слова матери Life. На видеозаписи отчетливо видно, как женщина кричит на свою маленькую дочь и обвиняет во всем отца ребенка, который, по ее словам, испортил ей всю жизнь. «Лучше бы я сделала вовремя аборт. Всю жизнь ты будешь слышать это из-за своего папаши», — кричит пьяная женщина.

Как сообщается, что разгоряченная мать по ошибке скинула видеозапись своей подруге, а та уже опубликовала в социальные сети и обратилась в органы опеки. По словам самой подруги, ее поведение никак не связано с мужем, так как она сама била себя по животу во время беременности и ненавидела своего ребенка еще до его рождения, пишет НТВ. Маленькую девочку забрали у женщины и передали отцу. О том, что стало с неуравновешенной матерью, пока неизвестно.