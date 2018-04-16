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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:32  16 апреля 2018 0

Пьяная женщина случайно показала, как издевается над своей трехмесячной дочерью. «Ты мешаешь мне жить, тварь». ВИДЕО

Клипарт. Детское насилие, страх, жертва, детские игрушки, боль, насилие, расчлененка, куклы, детское насилие, кукла, издевательство
Неуравновешенная женщина обвиняла во всем отца маленькой девочкиФото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве пьяная мать сняла на камеру, как она издевается над своей трехмесячной дочерью из-за мести к ее отцу. Видеозапись с агрессивным поведением молодой женщины выложила в социальные сети ее подруга.

«Тварина, ненавижу тебя, что ты вообще родилась и мешаешь мне жить, тварь ***», — цитирует слова матери Life. На видеозаписи отчетливо видно, как женщина кричит на свою маленькую дочь и обвиняет во всем отца ребенка, который, по ее словам, испортил ей всю жизнь. «Лучше бы я сделала вовремя аборт. Всю жизнь ты будешь слышать это из-за своего папаши», — кричит пьяная женщина.

Как сообщается, что разгоряченная мать по ошибке скинула видеозапись своей подруге, а та уже опубликовала в социальные сети и обратилась в органы опеки. По словам самой подруги, ее поведение никак не связано с мужем, так как она сама била себя по животу во время беременности и ненавидела своего ребенка еще до его рождения, пишет НТВ. Маленькую девочку забрали у женщины и передали отцу. О том, что стало с неуравновешенной матерью, пока неизвестно.

Александр Черноскутов
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