Шойгу прибыл в Багдад, где встретится с высшим руководством Ирака

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Багдад. В ходе визита у него запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Главной темой встреч станет сотрудничество России и Ирака в сфере безопасности. «Предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности. Также будет обсуждаться региональная тематика», — следует из сообщения, которое передает ТАСС.
Ранее в Ираке призвали создать всеобщий исламский альянс для коллективного реагирования на угрозы экономической и безопасности. Заявление премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани прозвучала на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В последние дни Израиль нанес ряд ударов по территории Катара, а сегодняшней ночью начал полномасштабное наступление на Газу.
