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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:02  19 апреля 2018 0

Яд в кровь Юлии Скрипаль могли ввести, пока она была в коме

Токсичный химикат в ее крови не успел разложитьсяЮлия Скрипаль, Facebook
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что яд был введен в кровь Юлии Скрипаль непосредственно перед тем, как у нее была взята кровь на анализ, когда она находилась в коме. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН 18 апреля.

Комментируя закрытую часть доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении Скрипалей, Небензя усомнился некоторых выводах, сделанных экспертами, пишет «Медуза». В частности он отметил, что нигде в докладе не объясняется, как через 18 дней после отравления в крови Скрипаль «мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат», хотя у ее отца, отравление которого было значительно серьезнее, ничего подобного не наблюдалось.

По мнению дипломата, все это может косвенно указывать на то, что «перед отбором проб токсичный химикат, установленный Портон-дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей». Из-за этого яд и не успел вступить в биохимическую реакцию.

Однако Великобритания уже опровергла все обвинения. Представитель Великобритании при ООН Карен Пирс назвала заявление Небензи «более чем фантастическим». «Может, такое происходит в России, но я могу заверить Совет, что такое не происходит в Великобритании», — сказала она в ходе своего выступления в Совбезе.

Валерий Дорофеев
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