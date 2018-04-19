Яд в кровь Юлии Скрипаль могли ввести, пока она была в коме

Постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что яд был введен в кровь Юлии Скрипаль непосредственно перед тем, как у нее была взята кровь на анализ, когда она находилась в коме. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН 18 апреля.
Комментируя закрытую часть доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении Скрипалей, Небензя усомнился некоторых выводах, сделанных экспертами, пишет «Медуза». В частности он отметил, что нигде в докладе не объясняется, как через 18 дней после отравления в крови Скрипаль «мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат», хотя у ее отца, отравление которого было значительно серьезнее, ничего подобного не наблюдалось.
По мнению дипломата, все это может косвенно указывать на то, что «перед отбором проб токсичный химикат, установленный Портон-дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей». Из-за этого яд и не успел вступить в биохимическую реакцию.
Однако Великобритания уже опровергла все обвинения. Представитель Великобритании при ООН Карен Пирс назвала заявление Небензи «более чем фантастическим». «Может, такое происходит в России, но я могу заверить Совет, что такое не происходит в Великобритании», — сказала она в ходе своего выступления в Совбезе.