Звезду популярного сериала арестовали за работорговлю

12:18 21 апреля 2018 0

Актрису сериала «Тайны Смолвиля» задержали ФОТО: страница Элисон Мак в Instagram

Актрису Элисон Мак, известную по своей роли в популярном американском сериале «Тайны Смолвиля», задержали по подозрению в работорговле, сообщает Telegraph.

Мак подозревают в том, что она помогала секретной группировке, которая превращала девушек в секс-рабынь. Согласно заявлению прокурора восточного района Нью-Йорка, актрису обвиняют в торговле сексуальными услугами, в сговоре с целью торговли людьми и принуждении к труду. В обвинительном заключении также говорится, что она вербовала жертв. 35-летняя актриса заманивала будущих секс-рабынь на курсы для женщин.

Максимальное наказание, которое грозит Мак, 15 лет тюрьмы. Обвинения против нее выдвинули в связи с ее причастностью к группе самопомощи «Nxivm», которую один из участников назвал «культом». Соучредителя сообщества тоже обвинили в торговле людьми.

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