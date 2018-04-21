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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:18  21 апреля 2018 0

Звезду популярного сериала арестовали за работорговлю

Актрису сериала «Тайны Смолвиля» задержалиФОТО: страница Элисон Мак в Instagram

Актрису Элисон Мак, известную по своей роли в популярном американском сериале «Тайны Смолвиля», задержали по подозрению в работорговле, сообщает Telegraph.

Мак подозревают в том, что она помогала секретной группировке, которая превращала девушек в секс-рабынь. Согласно заявлению прокурора восточного района Нью-Йорка, актрису обвиняют в торговле сексуальными услугами, в сговоре с целью торговли людьми и принуждении к труду. В обвинительном заключении также говорится, что она вербовала жертв. 35-летняя актриса заманивала будущих секс-рабынь на курсы для женщин.

Максимальное наказание, которое грозит Мак, 15 лет тюрьмы. Обвинения против нее выдвинули в связи с ее причастностью к группе самопомощи «Nxivm», которую один из участников назвал «культом». Соучредителя сообщества тоже обвинили в торговле людьми.

Российские звезды также имеют проблемы с законом. Актер Алексей Панин известен не только своими ролями и вызывающим поведением, но и горой штрафов. Он на камеру закатил истерику, когда приставы пытались забрать его BMW за долги. А у участника «Битвы экстрасенсов» Арсения Караджева полицейские нашли пакет «волшебной соли».

Кирилл Егоров
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