Участник «Битвы экстрасенсов», обвиненный в хранении наркотиков, ищет деньги на адвоката

06:31 21 апреля 2018 0

Экстрасенса задержали с пакетом «волшебной соли» Фото: Арсений Караджа, ВКонтакте

Арестованный по обвинению в хранении наркотиков участник 15-го сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов» Арсений Караджев, известный также как Караджа, нуждается в средствах на оплату услуг адвоката. Такие сообщения стали появляться в социальных сетях, передает Starhit.

Как следует из записей, 29-летнему экстрасенсу сейчас грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. При этом на оплату гонорара адвокату ему необходимо ни много ни мало, 170 тыс. рублей.

«По стечению неблагоприятных обстоятельств, он был арестован и уже на протяжении 1,5 месяцев пребывает в СИЗО, в ожидании судебного процесса. Молодому человеку грозит лишение свободы сроком на 10 лет. При этом, возможности оплатить адвоката у семьи Арсения нет, — приводит издание текст сообщения. — На услуги адвоката, с учетом защиты Арсения на суде требуется 170 000 рублей».

Напомним, Арсений Караджа был арестован в начале марта, через несколько месяцев его розысков. Как писало «URA.RU», в конце прошлого года экстрасенс был задержан при попытке вынести из магазина неоплаченный товар на сумму около 20 тыс. рублей. При досмотре у него был найден пакт с порошком, который сам он называл «волшебной солью». У Караджи была взята подписка о невыезде, но экстрасенс пустился в бега. В итоге после того, как молодой человек был задержан во второй раз, его отправили дожидаться окончания следствия и суда в СИЗО.