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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:31  21 апреля 2018 0

Участник «Битвы экстрасенсов», обвиненный в хранении наркотиков, ищет деньги на адвоката

Экстрасенса задержали с пакетом «волшебной соли»Фото: Арсений Караджа, ВКонтакте

Арестованный по обвинению в хранении наркотиков участник 15-го сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов» Арсений Караджев, известный также как Караджа, нуждается в средствах на оплату услуг адвоката. Такие сообщения стали появляться в социальных сетях, передает Starhit.

Как следует из записей, 29-летнему экстрасенсу сейчас грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. При этом на оплату гонорара адвокату ему необходимо ни много ни мало, 170 тыс. рублей.

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«По стечению неблагоприятных обстоятельств, он был арестован и уже на протяжении 1,5 месяцев пребывает в СИЗО, в ожидании судебного процесса. Молодому человеку грозит лишение свободы сроком на 10 лет. При этом, возможности оплатить адвоката у семьи Арсения нет, — приводит издание текст сообщения. — На услуги адвоката, с учетом защиты Арсения на суде требуется 170 000 рублей».

Напомним, Арсений Караджа был арестован в начале марта, через несколько месяцев его розысков. Как писало «URA.RU», в конце прошлого года экстрасенс был задержан при попытке вынести из магазина неоплаченный товар на сумму около 20 тыс. рублей. При досмотре у него был найден пакт с порошком, который сам он называл «волшебной солью». У Караджи была взята подписка о невыезде, но экстрасенс пустился в бега. В итоге после того, как молодой человек был задержан во второй раз, его отправили дожидаться окончания следствия и суда в СИЗО.

Виктор Жуков
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