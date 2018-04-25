Корейцы привезут на «Иннопром» новейшее оборудование

Делегация из Южной Кореи посетила Екатеринбург в рамках подготовки к международной промышленной выставке «Иннопром-2018». Представители южнокорейских компаний собираются представить на ней свои самые последние разработки.
Гости из Южной Кореи осмотрели места проведения основных мероприятий и встретились с представителями региональных министерств и ведомств, в том числе министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, Роспотребнадзора и Уральской торгово-промышленной палаты.
Корейская сторона рассказала о подготовке к выставке, подчеркнув, что экспозиция более чем 100 компаний и организаций уже сформирована. Для демонстрации планируется привезти передовое южнокорейское промышленное оборудование и технологические инновации. В их числе универсальный гидравлический термопластавтомат компании Woojin PLAIMM и конденсационный газовый котел компании KD NAVIEN.
Республика Корея является третьим по товарообороту партнером России в Азии. По итогам 2017 года объемы импорта и экспорта между странами выросли на 41%, почти до 19 млрд долларов США.