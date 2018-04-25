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25 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
20:51  25 апреля 2018 0

Корейцы привезут на «Иннопром» новейшее оборудование

ИННОПРОМ-2017. Третий день. Екатеринбург, иннопром, иннопром2017, innoprom2017, innoprom
Делегация Южной Кореи рассказала о своей подготовке к ИННОПРОМуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Делегация из Южной Кореи посетила Екатеринбург в рамках подготовки к международной промышленной выставке «Иннопром-2018». Представители южнокорейских компаний собираются представить на ней свои самые последние разработки.

Гости из Южной Кореи осмотрели места проведения основных мероприятий и встретились с представителями региональных министерств и ведомств, в том числе министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, Роспотребнадзора и Уральской торгово-промышленной палаты.

Корейская сторона рассказала о подготовке к выставке, подчеркнув, что экспозиция более чем 100 компаний и организаций уже сформирована. Для демонстрации планируется привезти передовое южнокорейское промышленное оборудование и технологические инновации. В их числе универсальный гидравлический термопластавтомат компании Woojin PLAIMM и конденсационный газовый котел компании KD NAVIEN.

Республика Корея является третьим по товарообороту партнером России в Азии. По итогам 2017 года объемы импорта и экспорта между странами выросли на 41%, почти до 19 млрд долларов США.

Дарья Корчак
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