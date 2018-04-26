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26 апреля 2018
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Главные новости Югры
15:16  26 апреля 2018 0

Губернатор Комарова позвонила обманутым дольщикам и пригласила на встречу. «Мы все решим!»

Форум
Глава ХМАО пообещала «все решить»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова назначила встречу обманутым дольщикам из Нефтеюганска и потенциальными застройщикам. Очная ставка состоится сегодня, 26 апреля, в 18.30. Об этом «URA.RU» рассказали представители инициативной группы.

По их данным, на серьезный разговор с главой региона и представителями минстроя Югры планируют прийти руководители компаний-застройщиков двух домов в Нефтеюганске, а также представители инициативной группы — 14 несостоявшихся жильцов. В департаменте связей ХМАО-Югры «URA.RU» пообещали прокомментировать ситуацию по итогу встречи.

Как рассказали нашему агентству обманутые дольщики, Комарова сама позвонила им после того, как увидела приглашение на митинг, который должен был состояться 21 апреля. «Перенесите митинг, мы все решим», — вспомнила слова губернатора Зоя Гарбар, представитель обманутых дольщиков. В итоге акцию протеста решили перенести на 5 мая. Состоится она или нет, решится на встрече с главой региона.

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Собеседница агентства поясняет, что от разговора с Комаровой она ждет решения вопроса «достройки двух домов». «Этого не только мы ждем — в домах купили квартиры больше двухсот человек. Пусть дают нам других застройщиков, раз эти не справляются».

«Мы хотим, чтобы взяли под контроль нашу ситуацию, у нас уже найден человек, готовый достроить дом, Юсупов (руководитель компании-застройщика — прим. ред.) должен передать эту стройку, но Юсупова еще надо найти», — отмечает другой представитель инициативной группы Дмитрий Чепурко. Он добавляет, что обманутые дольщики на встрече «скандалить не намерены».

Руслан Юсупов, руководитель компании-застройщика ООО «Артель», обещал сдать один из домов еще прошлым летом. Подрядчик, взявшийся за строительство второго дома, находится в стадии процедуры банкротства.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
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