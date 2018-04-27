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11:14  27 апреля 2018 0

Комарова встретилась с обманутыми дольщиками и рассказала, «как все решить»

Обход Борисом Дубровским места строительства конгресс-холла Таганай 2020 на улице Труда. Челябинск, бездорожье, стройка, грязь, фундамент, конгресс-холл таганай2020
В отношении одного из недобросовестных застройщиков возбудили уголовное делоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четверг, 26 апреля, состоялась встреча губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой с обманутыми дольщиками из Нефтеюганска, которые планировали устроить митинг. По итогам переговоров подготовлен перечень поручений главы региона, документ имеется в распоряжении редакции «URA.RU». Кроме того, в ходе встречи стало известно, что в отношении одного из недобросовестных застройщиков возбудили уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере.

В разговоре с «URA.RU» представитель обманутых дольщиков Зоя Гарбар рассказала, что застройщик в лице Руслана Юсупова, руководителя компании ООО «Артель», пообещал возвести дом в микрорайоне 16А. Он собрал около 250 млн рублей, но по факту стройка велась очень медленно. «В отношении Юсупова мы подавали заявления в правоохранительные органы и в прокуратуру, а вчера против него было возбуждено уголовное дело по факту хищения особо крупном размере», — отметила представитель обманутых дольщиков.

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Губернатор Комарова позвонила обманутым дольщикам и пригласила на встречу. «Мы все решим!»

По ее словам, есть застройщик, готовый закончить работы, однако Юсупов не передает ему права на объект. «Две недели назад он вышел на связь и сообщил, что готов передать стройку, но это осталось обещанием. И живет он в Тюмени, а здесь у него только офис», — уточнила Гарбар. Есть вариант передачи прав через банкротство, «но это долго и дорого». По этому вопросу Комарова поручила региональному департаменту строительства подготовить обращение к тюменскому губернатору Владимиру Якушеву о недобросовестности ООО «Артель», а также о содействии в понуждении передать права на строительство другому застройщику.

Что касается обманутых дольщиков второго дома в 17-м микрорайоне, с которыми встречалась Комарова, то застройщик ООО «Технологии», выразивший желание достроить здание, заявил, что его не пускают на стройку. «Он подал в суд, чтобы по этому решению было передано право на строительство, однако, по словам конкурсного управляющего, объект имеет много текущих платежей, которые кто-то должен погасить», — уточнила Гарбар. По данному вопросу Комарова поручила мэрии Нефтеюганска вместе с региональным департаментом строительства оказать содействие ООО «Технологии» в подготовке документов в арбитражный суд.

Губернатор Югры также поручила мэрии Нефтеюганска до 10 мая разработать дорожную карту завершения строительства с учетом требований кредиторов и прав дольщиков. Таким образом, «по каждому дольщику будет составлен индивидуальный паспорт с подробным планом графиком, что до какого числа и что будет происходить», — уточнил другой представитель инициативной группы Дмитрий Чепурко.

Напомним, 21 апреля обманутые дольщики из Нефтеюганска планировали провести митинг, на который пригласили и Комарову. Однако та предложила им личную встречу. «Перенесите митинг, мы все решим», — пообещала она тогда. Дело действительно сдвинулось с мертвой точки. «И правда, за ближайшие дни было решено многое. Мы решили перенести митинг на две недели, на 5 мая», — заключила Гарбар. Но, по ее словам, все удовлетворены действиями главы региона и, возможно, митинга не будет.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
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