Задержанные в Москве террористы получали указания из Сирии через Telegram

18:24 27 апреля 2018 0

В ФСБ объяснили, для чего задержанным был нужен мессенджер Фото: depositphotos.com © URA.RU

Задержанные ФСБ члены «спящей ячейки» запрещенной в России организации «Исламское государство» планировали теракты в Московской области. Указания они получали из Сирии, заявляют в ведомстве.

«Координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram», — цитирует РИА «Новости» официальное заявление представителей спецслужбы. Отмечается также, что удалось обнаружить использовавшуюся террористами базу, а также их связи с радикально настроенными жителями Нового Уренгоя.

Использование террористами Telegram и нежелание владельцев мессенджера предоставлять информацию ФСБ для их выявления стало одной из причин «деградации» ресурса по решению Роскомнадзора. Ранее сообщалось, что сотрудников спецслужб особо обеспокоили планы основателя мессенджера Павла Дурова по созданию новой криптовалюты, которая могла в дальнейшем также облегчить жизнь террористам и наркоторговцам, напоминает «Национальная служба новостей».