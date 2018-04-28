Президент Казахстана назвал Россию «богом данным соседом»

Назарбаев верит в дружбу между странами
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на открытии XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил отношения его страны с Россией. По его словам, не обошлось без божественного вмешательства.
«Россия — это исторический наш сосед, как говорится, богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании», — цитирует Назарбаева телеканал RT. Как отметил президент Казахстана, отношения между странами можно считать «образцовыми».
Кроме того, Назарбаев заявил, что сохранение дружбы отвечает интересам населения обеих стран. Президент отметил, что и с остальными соседями Казахстану удалось наладить диалог и найти основу для взаимовыгодного сотрудничества.