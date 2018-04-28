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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:35  28 апреля 2018 0

Президент Казахстана назвал Россию «богом данным соседом»

Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, назарбаев нурсултан, саммит россия - казахстан
Назарбаев верит в дружбу между странамиФото: Иван Некрасов © URA.RU

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на открытии XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил отношения его страны с Россией. По его словам, не обошлось без божественного вмешательства.

«Россия — это исторический наш сосед, как говорится, богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании», — цитирует Назарбаева телеканал RT. Как отметил президент Казахстана, отношения между странами можно считать «образцовыми».

Кроме того, Назарбаев заявил, что сохранение дружбы отвечает интересам населения обеих стран. Президент отметил, что и с остальными соседями Казахстану удалось наладить диалог и найти основу для взаимовыгодного сотрудничества.

Игорь Чукреев
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