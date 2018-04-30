Голодный муж ударил супругу ножом из-за плохо очищенной картошки

Конфликт разгорелся из-за плохо очищенной картошки
Житель Кемерова воткнул нож в ногу 35-летней жене из-за ее неумения готовить. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Как стало известно полиции, конфликт произошел накануне, когда мужчине показалось, что его возлюбленная плохо почистила картофель. В пылу ссоры он схватил кухонный нож и воткнул ей в бедро. Женщина до сих пор находится в больнице.
Нападавшему инкриминируется статья «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ч. 1 ст. 112 УК РФ). По данному обвинению максимальный срок составляет три года лишения свободы.