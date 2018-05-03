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Главные новости Югры
12:06  03 мая 2018 0

Губернатор Комарова готовится поговорить с жителями ХМАО в формате прямой линии

Общественная приемка крупнейшего в ХМАО технопарка Кванториум. Сургут, шувалов вадим, комарова наталья
Любой житель ХМАО сможет задать губернатору интересующий его вопросФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова начала подготовку к масштабному разговору с жителями региона, который пройдет в формате прямой линии в конце мая 2018 года. Об этом 5 мая «URA.RU» сообщил источник в окружной телерадиокомпании ХМАО.

По словам собеседника, точное время на мероприятие, а также его формат остаются неизвестными. В департаменте общественных и внешних связей информацию источника подтвердили, сообщив, что прямая линия с губернатором пройдет по аналогии с мероприятием, прошедшим в 2017 году, когда к главе региона поступило примерно 700 вопросов.

«Действительно, начата подготовка прямой линии губернатора Югры с жителями региона. Она пройдет 28 мая в эфире ОТРК «Югра», — говорится в сообщении ведомства. Также в депсвязей добавили, что вопросы будут приниматься через портал «Открытый регион», сайты СМИ, соцсети, а также колл-центр в студии.

Напомним, в ноябре 2017 года Комарова дала журналистам большую пресс-конференцию. Событие было презентовано югорскими идеологами как новый для региона формат перестройки общественного мнения. Примечательно, что губернатор предварительно согласовал с журналистами только темы, с которыми связан их вопрос.

Также стоит отметить, что за последний год Наталья Комарова лично объехала все 22 муниципалитета ХМАО. Там она встречалась с югорскими мэрами, а также с местными жителями

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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