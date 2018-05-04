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04 мая 2018
Главные новости Москвы
21:10  04 мая 2018 0

В Москве согласовали новый митинг в защиту интернета

На аналогичный митинг, прошедший в столице 30 апреля, собрались более семи тысяч человекФото: koureev, Instagram
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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В Москве планируется провести шествие и митинг против действий Роскомнадзора и ограничения доступа к интернет-ресурсам. Акция состоится на проспекте Академика Сахарова 13 мая с 14:00 до 16:00, она уже согласована со столичными властями.

«Заявленное количество участников — пять тысяч человек», — цитирует министра правительства Москвы, руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова ТАСС. Он уточнил, что заявка на проведение митинга поступила практически от тех же лиц, которые организовали митинг против блокировки Telegram 30 апреля.

Вышеупомянутая акция в конце прошлого месяца также была согласована с властями и прошла без правонарушений. Согласно одним данным, в ней приняли участие порядка семи с половиной тысяч человек, по другим — более 12 тысяч граждан. Митинг завершился запуском бумажных самолетиков и резолюцией с заявлением о недопустимости блокировки мессенджера. Как писало «URA.RU», акцию в защиту интернета поддержала часть российской элиты.

Ксения Томашова
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