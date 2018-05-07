12:42 07 мая 2018 1

В Югре баскетбол получает из бюджета в сто раз меньше, чем хоккей. Даже несмотря на скандальный провал ХК «Югра» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО под угрозой исчезновения еще один профессиональный спортивный клуб — женская баскетбольная команда «Университет-Югра» (Сургут) просит внимания со стороны властей. По версии источников агентства, окружное финансирования до клубов не дойдет из-за ХК «Югра».

О плачевной сиутации в женской команде агентству рассказала тренер клуба Светлана Алькова. По ее словам, команда показывала достойные результаты, заняв второе место в Высшей лиге России, но «Университет-Югру» попросили на время уйти в студенческую ассоциацию. «И, видимо, это навсегда. Из всех клубов у нас самый маленький бюджет — на сезон нужно было от округа 10 миллионов, а дали только пять. Нам очень помогает сургутский госуниверситет, местное управление спорта, но на окружном уровне есть проблемы. Система распределения средств мне не понятна, мы самый богатый регион и не можем обеспечить свой спорт», — комментирует Светлана Алькова.

В подобной ситуации сейчас в Югре находятся практически все профессиональные команды. Исключение составляют только клубы, которые спонсируются дочерними предприятиями «Газпрома» — мини-футбольный «Газпром-Югра» (Югорск) и волейбольный «Газпром-Югра» (Сургут), а также спортивная гордость властей ХМАО — хоккейная «Югра». По версии источников агентства, знакомых с ситуацией, никаких изменений в финансовой политике и не планируется, основных получателем средств останется ХК, а все остальные могут быть закрыты в ближайшие несколько лет. «Я уже слышала от некоторых спортивных функционеров, что, например, нас нужно закрыть, потому что слишком много денег на разные виды спорта. Но у нас женских команд почти и нет, и мы выполняем большую социальную нагрузку — тренируем детей, воспитываем будущих тренеров и методистов для спортшкол региона», — отметила Алькова.

Как ранее сообщало «URA.RU», тренеры других профессиональных команд также говорят о финансовой несправедливости. К примеру, гендиректору чемпиона Суперлиги-2017 БК «Университет-Югра» (Сургут) Сергею Ольхову пришлось заложить собственную квартиру, чтобы взять кредит для нужд команды. С проблемами столкнулся также ВК «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). Напомним, на хоккейный клуб «Югра» ежегодно выделялось порядка 700-800 млн рублей, тем не менее ХК вылетел из КХЛ, заняв последнее место в лиге. Узнать, будут ли внесены изменены в планы по финансированию команд ХМАО, на момент публикации не удалось — директор окружного депспорта Игорь Губкин на звонки на сотовый телефон не ответил.