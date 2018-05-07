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Главные новости Челябинской области
20:51  07 мая 2018 0

«Крестного сына» магнитогорского авторитета просят уйти с рынка похоронных услуг

Клипарт. Разное. Магнитогорск, ритуальные услуги, магнитогорск, скорбь, кпру, утрата
МП КПРУ платит по 5,5 млн в год за аренду катафалков у аффилированной фирмыФото: Илья Московец © URA.RU

Свердловский предприниматель Игорь Полуйчик подал в Правобережный райсуд Магнитогорска иск об отстранении от должности директора муниципального предприятия «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» (КПРУ) Евгения Могулевцева. По мнению заявителя, глава компании при трудоустройстве предъявил паспорт с признаками подделки.

Как говорится в иске (имеется в распоряжении «URA.RU»), в паспорте не указано, каким именно должностным лицом он подписан, указанный на печати орган занимается учетом мигрантов, а сама по себе печать не соответствует ГОСТу. Евгений Могулевцев отказался от комментариев. «Все вопросы задавайте Полуйчику. А мой номер телефона забудьте», — заявил он.

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На рынке похоронных услуг Магнитогорска начался конфликт между ритуальными компаниями. Межрегиональное некоммерческое партнерство «Профессиональное похоронное объединение» заявило об аффилированности муниципального КПРУ Могулевцева с ООО «Евросервис» Татьяны Хаванцевой и ее же ООО «Ангел-М», соучредителем которой была Оксана Могулевцева (супруга директора КПРУ). В управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области направлена жалоба. УФАС возбудило дело и ведет расследование.

По статистике, в Магнитогорске в месяц в среднем умирает 450 человек. По самым скромным подсчетам, средняя стоимость похорон — около 30 тысяч рублей. В год это более 160 млн рублей наличными. Считается, что в последние годы этот денежный поток контролирует Евгений Могулевцев. Когда-то он был смотрителем на Левобережном кладбище. Его курировал считавшийся криминальным авторитетом Валентин Хаванцев по прозвищу Хованец. По данным источника «URA.RU» в одной из силовых структур, последний активно участвовал в переделе бизнеса в Магнитогорске в «лихие 1990-е». Его родного брата, Александра Хаванцева, расстрелял киллер в 2003 году. А дочь, Татьяна Хаванцева, до сих пор владеет авторынком в Левобережном районе, доставшимся семье во времена криминальных разборок, и вместе с Могулевцевым продолжает курировать похоронный бизнес.

Сергей Леонов
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