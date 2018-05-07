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Главные новости Пермского края
21:02  07 мая 2018 0

В Корпорации развития Прикамья сменился руководитель

Павел Жиделев станет и. о. КРПКФОТО: Павел Жиделев, Facebook

7 мая совет директоров Корпорации развития Пермского края (КРПК) расторг контракт с руководителем КРПК Дмитрием Ильиным и назначил на это место его советника — Павла Жиделева. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Заседание совета КРПК прошло 7 мая. На нем было решено назначить исполняющим обязанности гендиректора корпорации, бывшего советника руководителя КРПК Павла Жиделева. Причины перестановок не сообщаются.

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О новом руководителе известно, что он закончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-менеджер», а также получил два диплома в Москве — в Школе финансового менеджмента при Правительстве РФ, а также в НИУ «Высшая школа экономики». Более 15 лет он работал на руководящих должностях, в том числе финансовым директором ОАО «Пермская ГРЭС» (г. Добрянка) и руководителем департамента АО «Энергосбыт-Плюс» (г. Москва).

Бывший гендиректор КРПК — москвич, выходец из «Сколково» Дмитрий Ильин — был назначен командой пермского губернатора Максима Решетникова около года назад. Тогда отмечалось, что задача руководителя корпорации развития заключается в обеспечении эффективного использования средств при реализации приоритетных краевых инвестиционных проектов.

Корпорация развития Пермского края была создана в 2013 году командой прежнего губернатора Прикамья Виктора Басаргина. Структура курирует в том числе строительство домов для расселения жителей Березников из опасной зоны провалов грунта. Единственный акционер КРПК — Пермский край в лице министерства строительства и архитектуры.

Наталья Михалева
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