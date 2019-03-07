Госдума решила бороться с подпольной продажей сим-карт

Более трети «симок» продается нелегально Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты Госдумы вновь занялись борьбой с незаконной продажей sim-карт. Законопроект внесла в нижнюю палату парламента его соавтор, член Совфеда Людмила Бокова.

«Поправки в закон „О связи“ Госдума приняла в первом чтении 6 марта», — уточняет газета «Ведомости». Документ ограничивает продажу и распространение сим-карт на нестационарных торговых объектах: на вокзалах, в переходах и других местах массового скопления людей. Уточняется, что сейчас в России минимум треть сим-карт продается без должного оформления.

Бокова в беседе с изданием пояснила, что документ нужен, чтобы исправить ошибки в предыдущей версии законопроекта. Старая редакция закона предлагала добавить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) наказание за торговлю сим-картами вне стационарных торговых точек. Таким образом, после внесения поправок в закон «О связи», можно будет изменить и КоАП.